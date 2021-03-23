Автомобіль виглядає як новий суперкар, побудований з нуля, хоча насправді це обвіс для Chevrolet Corvette покоління C6 (2005-2013 років), що коштує стільки ж, як сама машина.

Компанія Valarra пішла далі у створенні тюнінгового обвісу для Corvette C6 і замість перероблених бамперів, розкльошених арок та бічних спідниць, запропонувала замінити всі кузовні панелі спорткара, крім даху. Результат – приголомшливий.

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Передня частина комплекту включає унікальні фари, масивну решітку радіатора, гострі поверхні та нові впускні отвори з кованим вуглецевим волокном. Також додається новий капот з вентиляційними отворами, доповнений набором унікальних арок передніх коліс та чверть панелей.

Фото: Valarra Corvette C6 / Valarra

Дверні панелі також замінюються на рельєфні деталі, що з агресивними лініями кузова, які трансформують зовнішній вигляд Corvette. Додайте до цього широкі задні колісні арки та унікальні бокові спідниці з армованого карбону.

Фото: Chevrolet Corvette C6 / Chevrolet

Завершення трансформації – це задня частина, яка не має абсолютно нічого спільного зі стандартним Corvette і демонструє високе заднє крило, унікальні ліхтарі та переставлені вихлопні труби.

Фото: Chevrolet Corvette C8 / Chevrolet

Ціни на обвіс Valarra Vette починаються з 18 000 доларів. Стільки ж коштує у США і сам Chevrolet Corvette C6.