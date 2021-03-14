Тюнінг-ательє GB Design підготувало унікальну версію ВАЗ-2101 – 50-th Anniversary edition, присвячену піввіковому ювілею народної "копійки"

Майстерня GB Design розташована у Болгарії, у місті Габрово, де свого часу “Жигулі” мали чималу популярність. Тож не дивно, що тамтешні майстри підійшли до справи з великою фантазією, змінивши машину до невпізнанності.

Певно, це буде одна з найунікальніших машин у світі: зазвичай дорогий тюнінг для авто цого класу не замовляють

Оскільки спеціалізація GB Design – автомобільні інтер’єри, уся творча енергія стилістів і технологів була спрямована на салон машини. Усі поверхні обшили шкірою двох кольорів, в інтер’єрі не залишилося жодного сантиметри із жорстким пластиком чи металом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для чого тюнінгують ретроавтомобілі: цікаві приклади

Панель приладів замінили на розкішне торпедо від моделі 2103, прилади якої отримали перефарбовані (білі!) циферблати. Передні крісла запозичили у Toyota, але і їх суттєво змінили. Задній диван отримав новий профіль. У центрі (оскільки відстань між кріслами у ВАЗа дозволяє) виросла консоль, яка плавно перетікає у підлокітник.

Болгарські тюнери не втрималися і принципово змінили декілька елементів в інтер’єрі, відступивши від дизайну оригіналу

Сміливим рішенням було використати в інтер’єрі машини народного класу елементи натуральної деревини, але на щастя, вони інтегровані досить вдало. Крім керма, з лакованої деревини виконані також дверні підлокітники, накладки на торпедо та на дверних картах. Знавці відзначають, що килимове покриття підлоги, кік-панелів та низу дверних карт повторює фактурою килим перших вазівських “шісток”.

Тема кишень у вигляді накладних кофрів взагалі популярна у тих, хто доопрацьовує інтер’єри вінтажних авто

До честі дизайнерів, радикально змінивши оздоблення салону, вони зберегли стилістику “одинички”, залишивши у ній риси і Fiat-124/ВАЗ-2101, і 1960-х в цілому. Звісно, перед складанням салону кузов привели до ладу, усі металеві панелі задемпфірували поглинаючими матеріалами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ”Запорожець-універсал” – страшний сон чи експерименти ЗАЗу

Зовнішній вигляд ювілейної “копійки” тюнери майже не чіпали: двійко спойлерів, шильдики та розставлені колеса

Полірована деревина в інтер’єрі – елемент нетиповий для авто класу ВАЗ-2101. Але цього разу його залучення вийшло вдалим

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тюнінг “Запорожців”: вчора і сьогодні