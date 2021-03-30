Болгарська тюнінг-студія Vilner представила купе BMW 6 Series Bullshark ще у 2013 році, однак автомобіль у кузові E63/E64 досі виглядає ефектно і цікаво.

Фактично, болгарські тюнери перекроїли весь кузов баварського спорткупе, залишивши недоторканими лише дах та двері.

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Наразі на популярному в Європі сайті оголошень виставлено на продаж один з Bullshark, однак він пропонується без 4,4-літрового V8 під капотом.

Фото: оголошення про продаж Vilner Bullshark в Болгарії / Mobile.bg

Завдяки вихлопній системі AC Schnitzer та перекаліброваному програмному забезпеченню управління двигуном, мотор Bullshark генерує 370 кінських силпотужності і крутний момент у 522 ньютон-метри, які дозволяють спорткару прискорюватись до сотні за 5,4 секунди. Відсутність мотора вплинула на ціну, виставлену продавцем із міста Враца в Болгарії – 19 тисяч євро.

Фото: продаж кабріолета Vilner BMW M6 Convertible Bullshark / Vilner

В той же час сайт компанії Vilner пропонує ще одну таку машину, але в кузові кабріолет E64, виконанні M6 та з наявним мотором. Під капотом Bullshark на основі встановлено 5-літровий V10 (S85) з віддачею у 507 кінських сил і 520 ньютон-метрів. Двигун поєднаний з коробкою передач SMG III. Прискорення 0–100 у такої версії Bullshark займає 4,4 секунди, а максимальна швидкість, обмежена електронікою, становить 318 кілометрів на годину.

Салон у будь-якого з цих спорткарів повністю вкритий шкірою – оздоблення інтер’єрів є основним профілем Vilner – майже кожна поверхня покрита комбінацією шкіри та алькантари, включаючи приладову панель, центральну консоль та дверні карти.

Фото: Vilner BMW 6 Bullshark – оригінальні фото 2013 року / Vilner