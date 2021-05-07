На сайті офіційного імпортера BMW в Україні з’явилась інформація про повністю новий електричний кросовер iX. Отже, ця модель буде доступна і для українського ринку.

Автомобіль буде доступний у двох версіях: iX xDrive40 та iX xDrive50.

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Потужність першої становить понад 300 к.с. Від 0 до 100 км/год кросовер розганяється приблизно за 6 секунд, а запас ходу на одній зарядці перевищує 400 км за WLTP.

Модифікація iX xDrive50 оснащена силовою установкою потужністю понад 500 к.с. З нею менше, ніж за 5 секунд модель досягає 100 км/год. Запас ходу складає більше 600 км.

Стандартна комплектація включає в себе легкосплавні колісні диски діаметром 20 дюймів. Також доступні диски Air Performance розміром 21 або 22 дюйма, які аеродинамічно оптимізовані, важать на 15 кг менше стандартних аналогів та збільшують запас ходу на 15 км. Всі поліпшення аеродинаміки і зниження ваги забезпечують економію енергоспоживання, яка конвертується в збільшення пробігу на одній зарядці приблизно на 65 км.

Всередині електрокар оснащений вигнутою приладовою панеллю BMW Curved Display, новими сидіннями з вбудованими підголівниками та панорамним скляним дахом. Також встановлений проєкційний дисплей нового покоління, який немає рамок, щоб не заважати водію.

На лобове скло виводяться ключові дані про поїздку: швидкість автомобіля, повідомлення систем діагностики, попередження електронних асистентів, маршрутні інструкції та мультимедійний контент. Підказки проектуються так, наче вони розташовані в трьох метрах перед автомобілем, що дозволяє зчитувати інформацію, не напружуючи зір.

Ціни та строки поставки для українського ринку поки що не оголошені.