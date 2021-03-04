Виробник спортивних автомобілів розширює асортимент своєї першої повністю електричної лінійки спорткарів з більш універсальною версією для бездоріжжя. Cross тут означає додаткові 30 міліметрів кліренсу.

Як і спортивний електричний седан Taycan, модифікація Taycan Cross Turismo виграє від інноваційного електроприводу з 800-вольтовою архітектурою. Нове високотехнологічне шасі з повним приводом та адаптивною пневматичною підвіскою забезпечує безкомпромісну динаміку на бездоріжжі.

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Porsche Taycan Cross Turismo являє собою симбіоз хетчбека, універсала, кросовера і, звісно, спортивного автомобіля типу гранд-турер. Тридцять шість міліметрів додаткового простору для пасажирів на задніх сидіннях та понад 1200 літрів вантажопідйомності, завантаженої через великі задні двері, роблять Cross Turismo справжнім універсалом. Прохідність на бездоріжжі забезпечують додатковий кліренс та повнопривідне шасі з адаптивними амортизаторами. Компактний кузов, з типовою для Porsche похилою лінією даху, надає йому вигляду хетчбека. А про спортивність Taycan Cross Turismo можна говорити годинами.

“У 2019 році ми надіслали ключовий сигнал з дебютом нашого першого повністю електричного спортивного автомобіля”, – сказав Олівер Блюм, голова правління Porsche AG, на світовій прем'єрі новинки. “Ми бачимо себе першопрохідцями сталої мобільності: до 2025 року половина всіх нових транспортних засобів, які ми вироблятимемо, матиме електрифікований привід – або повністю електричний, або плагін-гібридний. У 2020 році кожен третій з усіх транспортних засобів, які ми поставляли в Європі, мав електричну трансмісію. Майбутнє за електричною мобільностю. З Taycan Cross Turismo ми робимо ще один важливий крок у цьому напрямку”.

Виробник не став розтягувати задоволення і презентував одразу чотири версії нової моделі. Усі вони оснащуються акумулятором Performance Battery Plus на 93,4 кіловат-години.

Taycan 4 Cross Turismo

Базова версія моделі має потужність 380 кінських сил, а короткочасно збільшує віддачу до 476 сил. Прискорення 0-100 кілометрів на годину займає 5,1 секунди, максимальна швидкість – 220 кілометрів на годину, запас ходу (WLTP) 389 – 456 кілометрів.

Taycan 4S Cross Turismo

Потужність у 490 кінських сил на старті зростає до 571 сил. Прискорення 0-100 кілометрів на годину займає 4,1 секунди, максимальна швидкість – 240 кілометрів на годину, запас ходу 388 – 452 кілометрів.

Taycan Turbo Cross Turismo

Потужністю у 625 кінських сил, тимчасово до 680 кінських сил. Прискорення 0-100 кілометрів на годину за 3,3 секунди, максимальна швидкість у 250 кілометрів на годину і запас ходу 395 – 452 кілометри.

Taycan Turbo S Cross Turismo

Найпродуктивніша версія має потужність у 625 кінських сил, а на старті збільшує її до вражаючої 761 сили. Прискорення 0-100 займає 2,9 секунди, максимальна швидкість становить 250 кілометрів на годину, а дальність пробігу на одному заряді становить 388 – 419 кілометрів.

Фото: Porsche Taycan Cross Turismo / Porsche

Високотехнологічне шасі з повним приводом та адаптивною пневматичною підвіскою є стандартним для всіх чотирьох моделей. Опційний пакет для бездоріжжя збільшує дорожній просвіт до 30 мм. Стандартний режим “Гравій” покращує придатність Taycan Cross Turismo для їзди по нерівних дорогах.

Елементи позашляхового дизайну Taycan Cross Turismo включають оздоблення арок коліс, унікальні передні та задні нижні фартухи та бічні пороги. Як частина пакету позашляхового дизайну, Cross Turismo має спеціальні заслінки на кутах переднього та заднього бамперів та по краях підвіконь. Вони створюють особливий зовнішній вигляд, а також захищають від ударів каменем.

Спеціально для Taycan Cross Turismo у Porsche розробили задній багажник для трьох велосипедів. Його можна використовувати для різних типів велосипедів. Однією з його інноваційних особливостей є те, що двері багажника можна відкрити, навіть коли він завантажений.

Porsche також одночасно представила дві моделі спортивних електричних велосипедів – eBike Sport та eBike Cross. Завдяки своєму дизайну, а також потужній та стійкій технології приводу вони ідеально відповідають та доповнюють Taycan Cross Turismo.

Taycan Cross Turismo з’явиться на ринку України у червні 2021 року. Вартість старуватиме з 2 892 375 гривень.