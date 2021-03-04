Производитель спортивных автомобилей расширяет ассортимент своей первой полностью электрической линейки спорткаров с более универсальной версией для бездорожья. Cross здесь означает дополнительные 30 миллиметров клиренса.

Как и спортивный электрический седан Taycan, модификация Taycan Cross Turismo выигрывает от инновационного электропривода с 800-вольтовой архитектурой. Новое высокотехнологичное шасси с полным приводом и адаптивной пневматической подвеской обеспечивает бескомпромиссную динамику на бездорожье.

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Porsche Taycan Cross Turismo представляет собой симбиоз хэтчбека, универсала, кроссовера и, конечно, спортивного автомобиля типа гранд-турер. Тридцать шесть миллиметров дополнительного пространства для пассажиров на задних сиденьях и более 1200 литров грузоподъемности, загруженной через большие задние двери, делают Cross Turismo настоящим универсалом. Проходимость на бездорожье обеспечивают дополнительный клиренс и полноприводное шасси с адаптивными амортизаторами. Компактный кузов, с типичной для Porsche наклонной линией крыши, придает ему вид хэтчбека. А о спортивности Taycan Cross Turismo можно говорить часами.

”В 2019 году мы отправили ключевой сигнал с дебютом нашего первого полностью электрического спортивного автомобиля", – сказал Оливер Блюм, председатель правления Porsche AG, на мировой премьере новинки. "Мы видим себя первопроходцами устойчивой мобильности: к 2025 году половина всех новых транспортных средств, которые мы будем производить, будет иметь электрифицированный привод – либо полностью электрический, либо плагин-гибридный. В 2020 году каждое третье из всех транспортных средств, которые мы поставляли в Европе, имело электрическую трансмиссию. Будущее за электрической мобильностью. С Taycan Cross Turismo мы делаем еще один важный шаг в этом направлении”.

Производитель не стал растягивать удовольствие и презентовал сразу четыре версии новой модели. Все они оснащаются батареей Performance Battery Plus на 93,4 киловатт-часа.

Taycan 4 Cross Turismo

Базовая версия модели имеет мощность 380 лошадиных сил, а кратковременно увеличивает отдачу до 476 сил. Ускорение 0-100 км / ч занимает 5,1 секунды, максимальная скорость – 220 километров в час, запас хода (WLTP) 389 – 456 километров.

Taycan 4S Cross Turismo

Мощность в 490 лошадиных сил на старте возрастает до 571 сил. Ускорение 0-100 километров в час занимает 4,1 секунды, максимальная скорость – 240 километров в час, запас хода 388 – 452 километров.

Taycan Turbo Cross Turismo

Мощностью в 625 лошадиных сил, временно до 680 лошадиных сил. Ускорение 0-100 километров в час за 3,3 секунды, максимальная скорость в 250 километров в час и запас хода 395 – 452 километра.

Taycan Turbo S Cross Turismo

Самая производительная версия имеет мощность в 625 лошадиных сил, а на старте увеличивает ее до впечатляющей 761 силы. Ускорение 0-100 занимает 2,9 секунды, максимальная скорость составляет 250 километров в час, а дальность пробега на одном заряде составляет 388 – 419 километров.

Фото: Porsche Taycan Cross Turismo / Porsche

Высокотехнологичное шасси с полным приводом и адаптивной пневматической подвеской является стандартным для всех четырех моделей. Опционный пакет для бездорожья увеличивает дорожный просвет до 30 мм. Стандартный режим “Гравий” улучшает пригодность Taycan Cross Turismo для езды по неровным дорогам.

Элементы внедорожного дизайна Taycan Cross Turismo включают отделка арок колес, уникальные передние и задние нижние фартуки и боковые пороги. Как часть пакета внедорожного дизайна, Cross Turismo имеет специальные заслонки на углах переднего и заднего бамперов и по краям подоконников. Они создают особый внешний вид, а также защищают от ударов камнем.

Специально для Taycan Cross Turismo в Porsche разработали задний багажник для трех велосипедов. Его можно использовать для различных типов велосипедов. Одной из его инновационных особенностей является то, что дверь багажника можно открыть, даже когда он загружен.

Porsche одновременно представила две модели спортивных электрических велосипедов – eBike Sport и eBike Cross. Благодаря своему дизайну, а также мощной и устойчивой технологии привода они идеально отвечают и дополняют Taycan Cross Turismo.

Taycan Cross Turismo появится на рынке Украины в июне 2021 года. Стоимость будет стартовать с 2 892 375 гривен.