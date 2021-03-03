Новый электрический кроссовер представляет собой купеобразную версию XC40.

Volvo C40 Recharge, по сути является купеобразной версией XC40, однако в отличие от XC40 не будет предлагаться ни с ДВС, ни с гибридной силовой установкой.

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Сегодня великий день для Volvo, не только потому, что компания представила C40 Recharge, но и благодаря важному объявлению. Шведская марка, которая входит в состав Geely Group вместе с Polestar, Lotus, Proton и Lynk & Co – объявила об отказе от двигателей внутреннего сгорания к концу десятилетия. После 2030 года не будет ни одного Volvo с чистым ДВС, их заменят гибриды и электрокары.

“C40 Recharge представляет будущее Volvo и показывает, куда мы движемся”, – сказал Хенрик Грин, главный технологический директор Volvo Cars. “Он полностью электрический, будет продаваться в интернете только с пакетом электронных помощников и будет доступен для быстрой доставки. Получение нового Volvo никогда не было таким привлекательным”.

Купеобразный кроссовер слегка отличается по габаритам от XC40, с которым делит платформу CMA – он немного длиннее, ниже, шире, но имеет такую же колесную базу в 2 702 миллиметра. Габариты новинки – 4431 x 2035 x 1582 миллиметра. Клиренс не указан.

Внутри C40 Recharge практически идентичен XC40. Для отделки интерьера предусмотрено несколько вариантов, но впервые для Volvo, натуральная кожа не предусмотрена. Электрокар снабжен современной электроникой во главе с мультимедийной системой, которая обновляется через Wi-Fi и работает на ОС Android.

Фото: Volvo C40 Recharge / Volvo

Силовая установка C40 Recharge состоит из пары электромоторов суммарной мощностью в 408 лошадиных сил и с крутящим моментом в 660 ньютон-метров и аккумулятора емкостью 78 киловатт-часов. Пробег на одном заряде составляет 420 километров по замерам WLTP. Полная зарядка батареи от бытовой сети занимает восемь часов, а со 150-киловаттным зарядным устройством можно получить 80 процентов заряда за 40 минут. От 0 до 100 километров в час кросс-купе ускоряется за 4,9 секунды.

C40 Recharge станет на конвейер завода в бельгийском Генте осенью 2021 года, а в продажу поступит в конце этого или начале следующего года. Новинка станет первой моделью Volvo, которую можно будет приобрести только в интернете.