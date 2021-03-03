Новий електричний кросовер являє собою купеподібну версію XC40.

Volvo C40 Recharge, по суті є купеподібною версією XC40, однак на відміну від XC40 не пропонуватиметься а ні з ДВЗ, а ні з гібридною силовою установкою.

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Сьогодні великий день для Volvo, не тільки тому, що компанія представила C40 Recharge, але і завдяки важливому оголошенню. Шведська марка, що входить до складу Geely Group – разом із Polestar, Lotus, Proton та Lynk & Co – оголосила про відмову від двигунів внутрішнього згоряння до кінця десятиліття. Після 2030 року не буде жодного Volvo з чистим ДВЗ, їх замінять гібриди та електрокари.

“C40 Recharge представляє майбутнє Volvo і показує, куди ми рухаємось”, – сказав Генрік Грін, головний технологічний директор Volvo Cars. “Він повністю електричний, продаватиметься в Інтернеті лише зі пакетом електронних помічників та буде доступним для швидкої доставки. Отримання нового Volvo ніколи не було таким привабливим”.

Купеподібний кросовер злегка відрізняється за габаритами від XC40, з яким ділить платформу CMA – він трохи довший, нижчий, ширший, але має таку ж колісну базу у 2702 міліметра. Габарити новинки – 4431 x 2035 x 1582 міліметра. Кліренс не вказаний.

Всередині C40 Recharge практично ідентичний XC40. Для оздоблення інтер'єру передбачено кілька варіантів, але, вперше для Volvo, натуральна шкіра не передбачена. Електрокар забезпечений сучасною електронікою на чолі з мультимедійною системою, що оновлюється через Wi-Fi та працює на ОС Android.

Фото: Volvo C40 Recharge / Volvo

Силова установка складається C40 Recharge з пари електромоторів сумарною потужністю у 408 кінських сил і з крутним моментом у 660 ньютон-метрів та акумулятора ємністю 78 кіловат-годин. Пробіг на одному заряді становить 420 кілометрів за замірами WLTP. Повна зарядка батареї від побутової мережі займає вісім годин, а з 150-кіловатним зарядним пристроєм можна отримати 80 відсотків заряду за 40 хвилин. Від 0 до 100 кілометрів на годину крос-купе прискорюється за 4,9 секунди.

C40 Recharge стане на конвеєр заводу в бельгійському Генті восени 2021 року, а у продаж надійде наприкінці цього або початку наступного року. Новинка стане першою моделлю Volvo, яку можна буде придбати тільки в Інтернет.