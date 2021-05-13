Немецкий производитель спортивных автомобилей недавно поделился фотографиями и видео тестового прототипа электрического Macan с полигона, а энтузиасты уже использовали их для реалистичных рендеров, которые показывают дизайн будущей модели.

После успешного запуска полностью электрического четырехдверного Taycan, марка Porsche готовит к выходу на рынок вторую батарейную модель – Macan EV, продажи которой должны начаться в следующем году.

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Два дня назад Porsche Macan EV продемонстрировали в камуфляже, а студия Sugar Design решила попробовать удалить двойные, элементы, чтобы осмотреть этот новаторский внедорожник.

Как и Taycan, кроссовер будет использовать 800-вольтовую архитектуру, которая оказалась замечательной для преодоления разрыва между спортивными автомобилями и электромобилями. Считается, что будет по крайней мере одна версия Turbo с двумя электромоторами и мощностью 500 лошадиных сил.

BMW, Audi и Mercedes имеют полностью электрические модели внедорожников. Но они не стали хитами, из-за совокупности факторов. EQC, например, предлагает роскошный интерьер, а Audi e-tron S Sportback – хорошее ускорение. Но Macan должен совместить все в одном автомобиле.

Фото: рендеры и официальные фото Porsche Macan EV / sugardesign_1 / Porsche

Производитель заявляет, что Macan EV станет самой спортивной моделью в своем сегменте не только благодаря тому, как он ускоряется, но и чувству, которое водитель будет испытывать за рулем.

На этой компьютерной визуализации Macan EV выглядит как совершенно новый продукт, не слишком похожий на обычный Macan и с некоторыми чертами Taycan, а крыша у кроссовера купеобразная.