Спорткары получили 394-сильные пятицилиндровые моторы и векторизацию крутящего момента.

"Практичный спорткар на каждый день" – так Audi описывает новинки из семейства RS3. В новом поколении модели получили полноприводную трансмиссию с двумя индивидуальными пакетами многодисковых сцеплений и дрифт-режимом.

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Все во внешности новинок громко кричит о их спортивном характере: агрессивный обвес, большие колеса, большие патрубки выхлопной системы, особая графика светодиодных фар. Внутри также немало деталей свидетельствуют, что это не обычные хэтчбек или седан: спортивные кресла, графика приборной панели, обшитый алькантарой руль и цветные акценты в цвет кузова не оставляют сомнений в потенциале авто.

В качестве стандартного оснащения Audi RS3 получили 12,3-дюймовый щиток приборов Audi Virtual Cockpit и 10,1-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса с MIB3, что значительно облегчает взаимодействие с компактным устройством. Также оснащение включает проекционный дисплей, карбоновый декор в салоне и режим RS Runway.

Audi заявляет о лучшем в своем классе ускорении, благодаря 2,5-литровому рядному пятицилиндровому двигателю с турбонаддувом. Глобальная модель будет иметь отдачу в 394 лошадиные силы и 500 ньютон-метров крутящего момента, а покупателям в США достанутся более мощные машины с 401-сильным мотором. В качестве трансмиссии используется 7-скоростная коробка передач с двойным сцеплением и быстрым переключением. Эта трансмиссия передает мощность на все четыре колеса с помощью полного привода Quattro с новым разделителем крутящего момента, который заменяет задний дифференциал, чтобы при необходимости перенаправлять до 100 процентов крутящего момента на любое колесо. Также, благодаря этой системе, полноприводные автомобили получили дрифт-режим.

Еще одно неочевидное различие между А3 и RS3 – меньший на 25 миллиметров клиренс, обеспечивающий более низкий центр тяжести для лучшей управляемости.

В результате всех проведенных изменений, Audi RS3 показывает динамику ускорения до 100 км/ч за 3,8 секунды. Audi говорит, что это лучшее время в классе, потому что Mercedes-AMG CLA 45 требует на разгон аж 4,1 секунды, а CLA 45 S – ровно 4 секунды. “Ауди” также может похвастаться тем, что RS3 развивает максимальные 250 км/ч в стандартной форме или 280 км/ч с дополнительным пакетом производительности. Добавьте к пакету еще и керамические передние тормоза и RS3 сможет достигать впечатляющих 290 км/ч, что делает его самым быстрым автомобилем в своем классе.

Audi RS3 2021 модельного года поступит в продажу в Европе в следующем месяце. Начальная цена на Sportback - 60 000 евро, седан будет стоить от 62 000 евро.

Фото: Audi RS3 2021 модельного года / Audi