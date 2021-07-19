Спорткари отримали 394-сильні п’ятициліндрові мотори та векторизацію крутного моменту.

“Практичний спорткар на кожен день” – так Audi описує новинки з сімейства RS3. У новому поколінні моделі отримали повнопривідну трансмісію з двома індивідуальними пакетами багатодискових зчеплень та дріфт-режимом.

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Усе в зовнішності новинок голосно кричить про їх спортивний характер: агресивний обвіс, великі колеса, великі патрубки вихлопної системи, особлива графіка світлодіодних фар. Всередині також чимало деталей свідчать, що це не звичайні хетчбек чи седан: спортивні крісла, графіка приладової панелі, обшите алькантарою кермо та кольорові акценти в колір кузову не залишають сумнівів у потенціалі авто.

У якості стандартного оснащення Audi RS3 отримали 12,3-дюймовий щиток приладів Audi Virtual Cockpit та 10,1-дюймовий дисплей інформаційно-розважального комплексу з MIB3, що значно полегшує взаємодію з компактним пристроєм. Також оснащення включає проєкційний дисплей, карбоновий декор в салоні та режим RS Runway.

Audi заявляє про найкраще у своєму класі прискорення, завдяки 2,5-літровому рядному п’ятициліндровому двигуну з турбонаддувом. Глобальна модель матиме віддачу у 394 кінські сили та 500 ньютон-метрів крутного моменту, а покупцям у США дістануться потужніші машини з 401-сильним мотором. У якості трансмісії використовується 7-швидкісна коробка передач з подвійним зчепленням та швидким перемиканням. Ця трансмісія передає потужність на всі чотири колеса за допомогою повного приводу Quattro з новим розділювачем крутного моменту, який замінює задній диференціал, щоб за необхідності перенаправляти до 100 відсотків крутного моменту на будь-яке колесо. Також, завдяки цій системі, повнопривідні автомобілі отримали дріфт-режим.

Ще одна неочевидна відмінність між А3 та RS3 – менший на 25 міліметрів кліренс, що забезпечує нижчий центр ваги для кращої керованості.

У результаті всіх проведених змін, Audi RS3 показує динаміку прискорення до 100 км/год за 3,8 секунди. Audi каже, що це кращий час у класі, оскільки Mercedes-AMG CLA 45 вимагає на вправу 4,1 секунди, а CLA 45 S – рівно 4 секунди. “Ауді” також може похвалитися тим, що RS3 розвиває максимальні 250 км/год у стандартній формі або 280 км/год з додатковим пакетом продуктивності. Додайте до пакету ще й керамічні передні гальма і RS3 зможе досягати вражаючих 290 км/год, що робить його найшвидшим автомобілем у своєму класі.

Audi RS3 2021 модельного року надійде в продаж у Європі наступного місяця. Початкова ціна на Sportback – 60 000 євро, седан коштуватиме від 62 000 євро.

Фото: Audi RS3 2021 модельного року / Audi