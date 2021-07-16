Kia Carnival Hi Limousine створений виключно для домашнього ринку Південної Кореї.

Мінівен Kia Carnival, на ринках деяких країн відомий як Sedona, вдома у Південній Кореї отримав VIP-версію з високою стелею, капітанськими кріслами та усіма зручностями мобільного офісу.

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Люксовий мінівен Kia Carnival Hi Limousine забезпечує рівень комфорту лімузина у поєднанні зі зручностями та простором мінівена. VIP-версія мінівена має чотиримісний салон.

Висока стеля, два окремих крісла, максимум простору для ніг і навіть функція масажу ніг (!), а у спинку переднього пасажирського крісла вмонтований очищувач повітря. Підлога абсолютно рівна, вкрита деревом. Також у розпорядженні VIP-пасажирів є холодильник, відсік для гарячих напоїв, висувні столики, бездротова зарядка для гаджетів, 21,5-дюймовий дисплей для перегляду та 7-дюймовий тачскрін для управління мультимедійними та салонними функціями.

Фото: Kia Carnival Hi Limousine / Kia

Під капотом – 3,5-літровий бензиновий мотор V6 потужністю 290 кінських сил та крутним моментом у 355 ньютон-метрів. Альтернативою служить 202-сильний 2,2-літровий турбодизель. Підвіска переналаштована для більш комфортного стилю руху.

На домашньому ринку Kia Carnival Hi Limousine вже доступний для замовлення із ціною 62,71 мільйона вон (55 тисяч доларів) за семимісну версію та від 60,66 мільйона вон (53 тисячі доларів) за дев’ятимісний мінівен.