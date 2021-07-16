Kia Carnival Hi Limousine создан исключительно для домашнего рынка Южной Кореи.

Минивэн Kia Carnival, на рынках некоторых стран известен как Sedona, дома в Южной Корее получил VIP-версию с высоким потолком, капитанскими креслами и всеми удобствами мобильного офиса.

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Люксовый минивэн Kia Carnival Hi Limousine обеспечивает уровень комфорта лимузина в сочетании с удобствами и простором минивэна. VIP-версия минивэна имеет четырехместный салон.

Высокий потолок, два отдельных кресла, максимум пространства для ног и даже функция массажа ног (!), а в спинку переднего пассажирского кресла вмонтирован очиститель воздуха. Пол абсолютно ровный, покрыт деревом. Также в распоряжении VIP-пассажиров есть холодильник, отсек для горячих напитков, выдвижные столики, беспроводная зарядка для гаджетов, 21,5-дюймовый дисплей для просмотра и 7-дюймовый тачскрин для управления мультимедийными и салонными функциями.

Фото: Kia Carnival Hi Limousine / Kia

Под капотом – 3,5-литровый бензиновый мотор V6 мощностью 290 лошадиных сил и крутящим моментом в 355 ньютон-метров. Альтернативой служит 202-сильный 2,2-литровый турбодизель. Подвеска перенастроена для более комфортного стиля движения.

На домашнем рынке Kia Carnival Hi Limousine уже доступен для заказа по цене 62,71 миллиона вон (55 тысяч долларов) за семиместную версию и от 60,66 миллиона вон (53 тысячи долларов) за девятиместный минивэн.