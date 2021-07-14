Хэтчбек, универсал и Proceed получили ряд стилистических изменений и легкие технические обновления.

В Европе на модель Ceed приходится 28 процентов продаж всех автомобилей Kia. Бесспорно, это делает Ceed одной из важнейших моделей марки, которой приходится бороться в очень тесном C-сегменте, бал в котором правит Volkswagen Golf. Чтобы компактный автомобиль оставался свежим и конкурентоспособным, южнокорейский бренд провел ему всестороннее обновление.

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Обновленные Ceed получили новую переднюю решетку с броскими акцентами и закрытую панель на гибридной версии. Модель получила новые фары, с совершенно другой графикой. Особенно заметно изменение оптики сзади.

Команда дизайнеров Kia также доработала бамперы, добавила новые наборы колесных дисков диаметром 17 и 18 дюймов, а также четыре свежих цвета кузова: зеленый Experience Green, серебристый Yucca Steel Grey, бронзовый оттенок Machined Bronze и зеленовато-желтый Lemon Splash.

Модификации внутри менее очевидны. Здесь та же 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, объединенная с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, что и у предшественника. Будут доступны пять вариантов обивки, три из которых новые, а также в салоне версий GT-Line и GT появится ручка переключения передач новой формы.

Обновленный Ceed получил беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, дополненные зарядным портом USB на центральной консоли для задних пассажиров. Доступны обогреватели передних и задних сидений, а также двухзонный автоматический климат-контроль и звуковая система JBL с восемью динамиками.

Линейку моторов открывает 1-литровый бензиновый турбомотор мощностью 120 лошадиных сил. Он поставляется с 7-скоростной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и встроенным мотор-генератором, который уменьшает расход топлива и вредные выбросы. Тот же мотор доступен в 100-сильной версии, которая может работать на газе или бензине. Также имеется 1,6-литровый дизель с отдачей в 136 к. с. и таким же 48-вольтовым мотор-генератором.

Доступна для универсала плагин-гибридная силовая установка сочетает в себе 1,6-литровый двигатель GDI с электродвигателем мощностью 44,5 киловатта, литий-полимерным аккумулятором мощностью 8,9 кВт-ч и 6-скоростной автоматической коробкой передач. Плагин-гибрид предлагает комбинированную мощность в 141 к. с. и крутящий момент 265 Нм. В режиме EV ему хватает энергии аккумулятора на пробег в 93 километра.

Большую мощность предлагают версии с 1,5-литровым и 1,6-литровым бензиновыми моторами, которые имеют отдачу в 160 и 204 к. с., соответственно. Самый мощный мотор сочетается исключительно с семискоростным "роботом" DCT.

Производство обновленных Ceed начнется в августе, на заводе в словацком Жилине. Поставки стартуют в четвертом квартале этого года.

Фото: обновленная линейка Kia Ceed 2021 року / Kia