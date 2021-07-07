Лучше, чем когда-либо, Volkswagen Golf R Variant 2021 даже имеет дрифт-режим.

Универсалы Volkswagen на разных рынках именуют по-разному: Wagon, Combi, Variant, Estate, но это не меняет сути машины с длинной крышей, которая является практичной альтернативой седанам, хетчбекам и кроссоверам. А в случае нового Volkswagen Golf R Variant – еще и альтернативой спорткарам всех форматов.

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Volkswagen Golf R – уже не единственный быстрый универсал в портфолио фирмы из Вольфсбурга, поскольку четырехдверное купе Arteon также породило универсал, укомплектованный буквой R и всем, что к ней прилагается.

Новый Golf R Variant имеет все, что может предложить хэтчбек Golf R и добавляет практичности благодаря большей грузовой зоне и рейлингам на крыше. Багажник универсала вмещает 611 литров клади с задними сиденьями на месте и 1642 литра, после складывания спинок кресел.

Практичность усиливается с помощью крючков для мешков, ушек для крепления и багажной сетки, 12-вольтового соединения и 230-вольтовой розетки. Ради максимальной практичности универсал уже в базе оснащен дверью багажника с функцией “свободные руки”, а также выдвижным буксирным кронштейном. Golf R Variant нового поколения предлагает больше места для задних ног, чем модель предыдущей генерации, благодаря растянутой колесной базе.

Почти все остальное было перенесено из хэтчбека, включая 2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Он имеет отдачу в 315 лошадиных сил и 420 Ньютон-метров крутящего момента, что делает его самым эффективным универсалом Volkswagen за всю историю. Мощность передается на колеса через систему полного привода 4Motion, что векторизирует крутящий момент, с помощью семискоростной автоматической коробки передач с двойным сцеплением

Фото: спорткар с фаркопом – Volkswagen Golf R Variant 2021 / Volkswagen

Поскольку универсал немного тяжелее хэтчбека, ему нужно 4,9 секунды, чтобы достичь скорости в 100 км/ч, что на 0,2 секунды дольше показателя хэтча. Максимальная скорость остается прежней – 250 км/ч для стандартной версии и 270 км/ч с пакетом R Performance. Дополнительный комплект также заменяет стандартные 18-дюймовые колеса на 19-дюймовые и добавляет специальные режимы движения, включая профиль Drift.

Volkswagen Golf R Variant должен поступить в продажу с середины августа, сначала в Германии, Великобритании и Швейцарии. Цены пока не разглашаются, но очевидно, что универсал будет стоить немного дороже, чем хэтчбек Golf R, который доступен на внутреннем рынке по цене от 49 400 евро. Универсал пересечет порог в 50 000 евро, что делает его самым дорогим серийным “Гольфом” в истории, но все равно значительно дешевле, чем Arteon Shooting Brake R, который стоит от 61 980 евро.