Кращий, ніж будь-коли, Volkswagen Golf R Variant 2021 навіть має дріфт-режим.

Універсали Volkswagen на різних ринках іменують по-різному: Wagon, Combi, Variant, Estate, але це не міняє суті машини з довгим дахом, яка є практичною альтернативою седанам, хетчбекам та кросоверам. А у випадку нового Volkswagen Golf R Variant – ще й альтернативою спорткарам усіх форматів.

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Volkswagen Golf R – вже не єдиний швидкий універсал у портфоліо фірми з Вольфсбурга, оскільки чотиридверне купе Arteon також породило універсал, укомплектований літерою R й усім, що до неї додається.

Новий Golf R Variant має все, що може запропонувати хетчбек Golf R і додає практичності, завдяки більшій вантажній зоні та рейлінгам на даху. Багажник універсала вміщує 611 літрів поклажі із задніми сидіннями на місці та 1642 літри, після складання спинок крісел.

Практичність посилюється за допомогою гачків для мішків, вушок для кріплення та багажної сітки, 12-вольтового з'єднання та 230-вольтової розетки. Задля максимальної практичності, універсал вже в базі оснащений дверима багажника з функцією “вільні руки”, а також висувний буксирний кронштейн. Golf R Variant нового покоління пропонує більше місця для задніх ніг, ніж модель попередньої генерації, завдяки розтягнутій колісній базі.

Майже все інше було перенесено з хетчбека, включаючи 2-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом. Він має віддачу у 315 кінських сил і 420 Ньютон-метрів крутного моменту, що робить його найефективнішим універсалом Volkswagen за всю історію. Потужність передається на колеса через систему повного приводу 4Motion, що векторизує крутний момент, за допомогою семишвидкісної автоматичної коробки передач з подвійним зчепленням

Фото: спорткар з фаркопом – Volkswagen Golf R Variant 2021 / Volkswagen

Оскільки універсал трохи важчий за хетчбек, йому потрібно 4,9 секунди, щоб досягти швидкості у 100 км/год, що на 0,2 секунди довше за показник хетча. Максимальна швидкість залишається незмінною – 250 км/год для стандартної версії та 270 км/год з пакетом R Performance. Додатковий комплект також замінює стандартні 18-дюймові колеса на 19-дюймові та додає спеціальні режими руху, включаючи профіль Drift.

Volkswagen Golf R Variant повинен надійти у продаж із середини серпня, спочатку в Німеччині, Великобританії та Швейцарії. Ціни поки не розголошуються, але очевидно, універсал буде коштувати трохи дорожче, ніж хетчбек Golf R, який доступний на внутрішньому ринку за ціною від 49 400 євро. Універсал перетне поріг у 50 000 євро, що робить його найдорожчим серійним “Гольфом” в історії, але все одно значно дешевшим, ніж Arteon Shooting Brake R, який коштує від 61 980 євро.