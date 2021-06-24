Новинка не надто відрізняється від седана, представленого раніше, але має і деякі особливості.

Новий Civic Hatchback орієнтований на молодих активних покупців, які прагнуть більшої універсальності, більш спортивного характеру водіння та зовнішнім дизайном у євро-стилі. Задоволення від їзди повинна забезпечити 6-швидкісна механічна коробка передач.

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Передня частина Civic Hatchback використовує іншу решітку радіатора, ніж однойменний седан 11 покоління, включаючи шестигранні отвори замість горизонтальних планок. Більш суттєві зміни спостерігаються ззаду. Ця модель виглядає візуально більш компактною, оскільки задній звис і загальна довжина на хетчбека на 12,4 сантиметра коротші за седан. До того ж задні ліхтарі мають планку, що проходить по ширині хвоста, тоді як седан має окремі лампи з кожного боку.

Коли дверка багажника піднята, вона відкриває на 4,06 сантиметра більший отвір, ніж попередній хетчбек Civic. При цьому вантажний простір трохи зменшився до 693 літрів проти 727 літрів у попереднього покоління.

Фото: Honda Civic Hatchback 2021 / Honda

Внутрішній світ хетчбека ідентичний седану Civic, хоча в задній частині має відмінності, такі як доступ до багажника з салону. Молодші комплектації хетчбека оснащуватимуть 7-дюймовим екраном приладів та 7-дюймовим тачскріном інформаційно-розважального комплексу. Топовим версіям дістанеться 10,2 дюймова панель приладів та 9-дюймовий сенсорний екран мультимедійного центру.

Honda також зазначає, що є зміни до підвіски та рульового управління, щоб надати Civic Hatchback більш спортивного відчуття керованості.

Випускати хетчбек Civic вперше будуть у США, на заводі Honda у місті Грінсбург, штат Індіана.