Новинка дебютувала у кузові седан.

Японський автовиробник розкрив усі подробиці про нове покоління Honda Civic. Седан надійде у продаж вже цього літа.

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Honda Civic існує з початку 1973 року і цього року модель увійшла в 11 покоління. Наприкінці минулого року Honda підготувала нас до найновішої ітерації своєї найстарішої моделі, а раніше цього місяця ми отримали зображення серійного автомобіля, як закуску перед основною стравою. Тепер же Honda офіційно розкрила усі деталі Honda Civic Sedan 2021 модельного року зі свіжим дизайном, “чистим” інтер’єром, новими технологіями, вдосконаленим шасі та модернізованими силовими агрегатами.

Honda Civic Sedan нового покоління – це сучасне втілення класичних цінностей Civic, як всередині, так і зовні;

Простий та чистий дизайн інтер’єру вказує напрямок майбутніх автомобілів Honda;

Покращення силового агрегату підвищують ефективність та економію палива, одночасно додаючи технологічності;

Оновлене шасі та надміцний кузов покращують динаміку та показники шуму, вібрації і жорсткості;

Розширення технологій безпеки включають передні подушки безпеки нового покоління, покращену систему Honda Sensing.

Новий Civic трохи більший, із додатковими 3,5 сантиметрами в колісній базі і 2,5 сантиметрами в загальній довжині. Автомобіль має на 1,2 сантиметри ширшу задню колію. Оптика спереду і ззаду світлодіодна. Чисті лінії кузову мають стрімку форму з похилою задньою стійкою та приземистим силуетом.

Інтер'єр може похвалитися охайним виглядом, з металевим візерунком сітки на передній панелі. 7-дюймовий сенсорний екран є стандартною комплектацією версій LX, Sport та EX, тоді як топовому виконанню Touring призначений 9-дюймовий блок на верхній панелі. Версії Touring також отримують 10,2-дюймовий РК-дисплей приладів. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto є стандартними, а для гастролей також додається бездротовий зарядний пристрій для телефону та аудіосистема Bose на 12 динаміків.

Під капотом Civic LX та Sport отримують атмосферний 2-літровий I4, що забезпечує 158 кінських сил та крутний момент у 187 ньютон-метрів. Комплектації EX і Touring використовують 1,5-літровий турбо-мотор з віддачею у 180 кінських сил і 240 ньютон-метрів крутного моменту. Кожна комплектація використовує оновлену безступінчасту коробку передач, налаштовану спеціально для кожного двигуна. Всі комплектації мають поліпшену економію пального.

Фото: Honda Civic 11 покоління / Honda

Civic LX має показники споживання 7,5 літра у місті, 5,8 літра на трасі і 6,7 літра у змішаному режимі руху. Sport має показники 7,8 / 6,3 / 7,1 за тими ж параметрами, а EX є найбільш енергоефективною версією з показниками 7,1 / 5,6 / 6,5 літра пального на 100 кілометрів. Топовий Civic Touring споживає 7,5 / 6,1 / 6,9 літрів бензину на 100 кілометрів.

Honda обіцяє новому Civic поліпшену керованість та динаміку, завдяки жорсткішому кузову, змінам в колісній базі і коліях, а також оновленню підвіски. Передня підвіска MacPherson має кульові шарніри з низьким тертям та підшипники кріплення передніх амортизаторів, що, за твердженням Honda, покращує відчуття рульового управління та реакцію. Багаторичажна задня підвіска з новими втулками зменшує вібрацію та покращує стійкість на прямих та під час прискорення. Honda каже, що коливання кузову при проїзді залізничних колій зменшились на 20%.

У нового Civic покращені функції безпеки: нові передні подушки безпеки водія та пасажира, комплект електронних помічників Honda Sensing з вдосконаленими камерою та процесором для кращого розпізнавання пішоходів, велосипедистів та дорожніх знаків. Він також покращує адаптивний круїз-контроль, маючи швидші реакції та забезпечує більш природне відчуття, при утриманні смуги руху.

Honda показала Civic 11-го покоління у формі седана, але на польових випробуваннях вже був помічений і новий хетчбек. Очікується, що з модельної лінійки Civic в новому поколінні зникне версія купе, однак вже підтверджені спортивні виконання седана Civic Si та хетчбека Civic Type R.