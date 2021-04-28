Такий автомобіль доступний лише в Китаї.

Концерн Daimler представив на автосалоні в Шанхаї новий Mercedes-Maybach S 480 з шестициліндровим мотором. Покупцям в інших країнах автомобіль доступний лише з бітурбо V8 або 12-циліндровим мотором, однак не виключено, що шестициліндрові мотори пізніше запропонують і на інших ринках.

Дивіться також: Представлений Mercedes-Benz E-Class з витратою пального 1,4 літра

Слова “доступний” і “Майбах” не мають зустрічатись в одному реченні, але у Китаї вони таки зустрілись. Рядний шестициліндровий турбомотор від Mercedes-Benz S 450 трохи приспускає Mercedes-Maybac з небес люксового сегменту до рівня звичайного S-Class. Двигун працює в поєднанні з стартер-генератором EQ Boost і 9-швидкісною автоматичною коробкою передач, забезпечуючи 370 кінських сил потужності і 500 ньютон-метрів крутного моменту на обох осях.

Прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину Mercedes-Maybach S 480 виконує за 5,8 секунди, а максимальна швидкість становить 250 кілометрів на годину.

За винятком двигуна, S 480 нічим не відрізняється від інших версій Maybach. У Китаї продажі розкішного седана стартують з цієї версії, яку оцінюють у 1 480 000 юанів, що відповідає 228 220 доларам.

Фото: Mercedes-Maybach S 480 для Китаю / Daimler