Такой автомобиль доступен только в Китае.

Концерн Daimler представил на автосалоне в Шанхае новый Mercedes-Maybach S 480 с шестицилиндровым мотором. Покупателям в других странах автомобиль доступен лишь с битурбо V8 или 12-цилиндровым мотором, однако не исключено, что шестицилиндровые моторы позже предложат и на других рынках.

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Слова “доступный” и “Майбах” не должны встречаться в одном предложении, но в Китае они все же встретились. Рядный шестицилиндровый турбомотор от Mercedes-Benz S 450 немного приспускает Mercedes-Maybac с небес люксового сегмента до уровня обычного S-Class. Двигатель работает в сочетании со стартер-генератором EQ Boost и 9-скоростной автоматической коробкой передач, обеспечивая 370 лошадиных сил мощности и 500 ньютон-метров крутящего момента на обеих осях.

Ускорение от 0 до 100 километров в час Mercedes-Maybach S 480 выполняет за 5,8 секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час.

За исключением двигателя, S 480 ничем не отличается от других версий Maybach. В Китае продажи роскошного седана стартуют с этой версии, которую оценивают в 1 480 000 юаней, что соответствует 228 220 долларам.

Фото: Mercedes-Maybach S 480 для Китая / Daimler