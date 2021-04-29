Новинка дебютировала в кузове седан.

Японский автопроизводитель раскрыл все подробности о новом поколении Honda Civic. Седан поступит в продажу уже этим летом.

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Honda Civic существует с начала 1973 года, и в этом году модель вошла в 11 поколение. В конце прошлого года Honda подготовила нас к последней итерации своей самой старой модели, и в начале этого месяца мы получили изображение серийного автомобиля, как закуску перед основным блюдом. Теперь же Honda официально раскрыла все детали Honda Civic Sedan 2021 модельного года со свежим дизайном, “чистым” интерьером, новыми технологиями, усовершенствованным шасси и модернизированными силовыми агрегатами.

Honda Civic Sedan нового поколения – это современное воплощение классических ценностей Civic, как внутри, так и снаружи;

Простой и чистый дизайн интерьера указывает направление будущих автомобилей Honda;

Улучшение силового агрегата повышают эффективность и экономию топлива, одновременно добавляя технологичности;

Обновленное шасси и сверхпрочный кузов улучшают динамику и показатели шума, вибрации и жесткости;

Расширения технологий безопасности включают передние подушки безопасности нового поколения, улучшенную систему Honda Sensing.

Новый Civic немного больше, с дополнительными 3,5 сантиметрами в колесной базе и 2,5 сантиметрами в общей длине. Автомобиль имеет на 1,2 сантиметра более широкую заднюю колею. Оптика спереди и сзади светодиодная. Чистые линии кузова имеют отвесную форму с наклонной задней стойкой и приземистым силуэтом.

Интерьер может похвастаться аккуратным видом, с металлическим узором сетки на передней панели. 7-дюймовый сенсорный экран является стандартной комплектацией версий LX, Sport и EX, тогда как топовому исполнению Touring назначен 9-дюймовый блок на верхней панели. Версии Touring также получают 10,2-дюймовый ЖК-дисплей приборов. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto являются стандартными, а для гастролей также прилагается беспроводное зарядное устройство для телефона и аудиосистема Bose на 12 динамиков.

Под капотом Civic LX и Sport получают атмосферный 2-литровый I4, обеспечивающий 158 лошадиных сил и крутящий момент в 187 ньютон-метров. Комплектации EX и Touring используют 1,5-литровый турбо-мотор с отдачей в 180 лошадиных сил и 240 ньютон-метров крутящего момента. Каждая комплектация использует обновленную бесступенчатую коробку передач, настроенную специально для каждого двигателя. Все комплектации имеют улучшенную экономию горючего.

Фото: Honda Civic 11 поколения / Honda

Civic LX имеет показатели потребления 7,5 литра в городе, 5,8 литра на трассе и 6,7 литра в смешанном режиме движения. Sport имеет показатели 7,8 / 6,3 / 7,1 по тем же параметрам, а EX является наиболее энергоэффективной версии с показателями 7,1 / 5,6 / 6,5 литра горючего на 100 километров. Топовый Civic Touring потребляет 7,5 / 6,1 / 6,9 литров бензина на 100 километров.

Honda обещает новому Civic улучшенную управляемость и динамику, благодаря более жесткому кузову, изменениям в колесной базе и путях, а также обновлению подвески. Передняя подвеска MacPherson имеет шаровые шарниры с низким трением и подшипники крепления передних амортизаторов, что, по утверждению Honda, улучшает чувство рулевого управления и реакцию. Многорычажная задняя подвеска с новыми втулками уменьшает вибрацию и улучшает устойчивость на прямых и во время ускорения. Honda говорит, что колебания кузова при проезде железнодорожных путей уменьшились на 20%.

У нового Civic улучшенные функции безопасности: новые передние подушки безопасности водителя и пассажира, комплект электронных помощников Honda Sensing с усовершенствованными камерой и процессором для лучшего распознавания пешеходов, велосипедистов и дорожных знаков. Он также улучшает адаптивный круиз-контроль, имея быстрые реакции и обеспечивает более естественное ощущение при удержании полосы движения.

Honda показала Civic 11-го поколения в форме седана, но на полевых испытаниях уже был замечен и новый хэтчбек. Ожидается, что из модельной линейки Civic в новом поколении исчезнет версия купе, однако уже подтверждены спортивные исполнение седана Civic Si и хэтчбека Civic Type R.