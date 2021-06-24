Новинка не слишком отличается от седана, представленного ранее, но имеет и некоторые особенности.

Новый Civic Hatchback ориентирован на молодых активных покупателей, стремящихся к большей универсальности, более спортивному характеру вождения и внешнему дизайну в евро-стиле. Удовольствие от езды должна обеспечить 6-скоростная механическая коробка передач.

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Передняя часть Civic Hatchback использует другую решетку радиатора, чем одноименный седан 11 поколения, включая шестигранные отверстия вместо горизонтальных планок. Более существенные изменения наблюдаются сзади. Эта модель выглядит визуально более компактной, так как задний свес и общая длина хэтчбека на 12,4 сантиметра короче седана. К тому же задние фонари имеют планку, проходящую по ширине хвоста, тогда как седан имеет отдельные лампы с каждой стороны.

Когда дверка багажника поднята, она открывает на 4,06 сантиметра большее отверстие, чем предыдущий хэтчбек Civic. При этом грузовое пространство немного уменьшилось до 693 литров против 727 литров у предыдущего поколения.

Фото: Honda Civic Hatchback 2021 / Honda

Внутренний мир хэтчбека идентичен седану Civic, хотя в задней части имеет различия, такие как доступ к багажнику из салона. Младшие комплектации хэтчбека будут оснащать 7-дюймовым экраном приборов и 7-дюймовым тачскрином информационно-развлекательного комплекса. Топовым версиям достанется 10,2 дюймовая панель приборов и 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийного центра.

Honda также отмечает, что есть изменения в подвеске и рулевом управлении, чтобы придать Civic Hatchback более спортивное чувство управляемости.

Выпускать хэтчбек Civic впервые будут в США, на заводе Honda в городе Гринсбург, штат Индиана.