В Украину прибыли первые Toyota Land Cruiser 300. В частности, партию новых внедорожников недавно сняли на автовоз в Киеве.

Надо сказать, что появление Toyota Land Cruiser 300 в Украине произошло довольно быстро – новинка дебютировала всего лишь 1,5 недели назад, 10 июня. Впрочем, развозить внедорожники по ключевым рынках Тойота начала заблаговременно: производство LC 300 стартовало еще в мае.

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Не сомневаемся, что первые "трехсотки" в нашей стране уже раскуплены. Ведь это один из самых ожидаемых автомобилей не только этого года, а десятилетия! Его предшественник, Toyota LC 200, напомним, выпускался с 2007 по 2020 год.

Новый Land Cruiser 300-й серии построен на новой платформе GA-F (разновидность глобального шасси TNGA), в его конструкции широко применена не только сталь, но и алюминий. Благодаря этому шасси и кузов суммарно сбросили 200 кг.

Автомобиль длиной 4985 мм и колесной базой 2850 мм, то есть он немного больше предшественника. За счет этого удалось увеличить пространство в салоне. Кстати, интерьер, так же как и экстерьер, сохранили грубую стилистику, но все же заметно изменились.

Линейка двигателей Toyota Land Cruiser 300 включает 3,5-литровый бензиновый V6 отдачей 415 л.с. и крутящим моментом 650 Нм, а также 3,3-литровый дизельный V6, выдающий 309 л.с. и 700 Нм. Оба мотора состыкованы с новой 10-ступенчатой ​​АКПП и полным приводом. Легендарного надежного атмосферного V8 в гамме нет.

По части оснащения новый внедорожник может похвастаться пакетом активной безопасности Toyota Safety Sense, системой обнаружения пешеходов, системой удержания полосы движения, а также функцией допуска по отпечатку пальца.