Абсолютно новая модель внедорожника создавалась на основе 70-летнего опыта Toyota в производстве Land Cruiser – машины, которую выбрали для себя более 10 миллионов автомобилистов.

Новую флагманскую модель Land Cruiser 2021 модельного года Toyota называет автомобилем, который “поедет куда угодно и всюду, и вернет в целости и добром здравии”. Внедорожник нового поколения стал более цивилизованным и более приспособленным для жизни в мегаполисе, но не утратил своих внедорожных способностей.

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Большую часть презентации нового Land Cruiser японцы посвятили истории модели и рассказу о том, как тщательно специалисты совершенствовали каждый аспект автомобиля. Очевидно, этим объясняется 14-летний разрыв между LC200 и LC300. Впрочем, технические подробности нового "Крузера" доказывают, что этот внедорожник стоило подождать.

Ключевые аспекты Toyota Land Cruiser 2021 (серия 300):

Полностью новый автомобиль – новая платформа GA-F, новые твин-турбомоторы V6, новая 10-скоростная автоматическая коробка передач, новая система подвески и новый внешний и внутренний дизайн;

Первый новый SW (универсал) Land Cruiser с момента представления серии 200 в 2007 году;

У автомобиля теперь будет “внедорожная”, “городская” и “спортивная” версии;

Рамная конструкция сохраняется;

Новая модель будет представлена на рынке с лета 2021 года.

Land Cruiser снискал себе славу как внедорожник, и в новом поколении он остается верен своей истории и сохраняет рамную конструкцию. Новая рама позволила разработчикам снизить центр массы, улучшить распределение веса по осям (53: 47 в пользу передней оси) и сместить мотор ближе к центру машины.

Общая жесткость кузова и рамы увеличилась на 20 процентов. Силовые элементы конструкции изготовлены из высокопрочной стали и соединены лазерной сваркой, а большинство панелей кузова изготовлены из алюминия. Благодаря широкому использованию алюминиевых сплавов массу нового Land Cruiser удалось снизить на 200 килограммов по сравнению с предшественником, хотя финальные цифры веса не названы. Габаритные размеры и колесная база машины остались такими же, как у предшественника. Длина составляет 4950 мм, колесная база – 2850 миллиметров, а весит автомобиль 2,58 тонны.

Новому Land Cruiser увеличили ход передних амортизаторов, изменили положение задних, добавили систему E-KDSS нового поколения с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, которые регулируются электроникой независимо друг от друга. Система E-KDSS помогает уменьшить крены на асфальте и увеличить артикуляцию колес на бездорожье. Также 300-й получил модернизированную систему Multi-Terrain Select с новыми режимами движения Auto, “Глубокий снег” и Crawl Control для передвижения по сыпучим поверхностям, а также систему видеообзора под днищем и вокруг автомобиля в 3D.

Фото: Toyota Land Cruiser 300 серии 2021 року / Toyota

Как было сказано выше, Toyota Land Cruiser 300 будет доступен в трех модификациях. "Городская" оснащена 20-дюймовыми колесами и массивными бамперами. "Внедорожная" оборудуется 18-дюймовыми колесами с протекторными шинами и “высоким” обвесом. А версия GR Sport, которая появится на рынке позже всех, предлагает совсем “коротенький” обвес и особые настройки подвески и силовой установки.

Клиренс внедорожника составляет 230 миллиметров, а углы въезда и съезда достигают 32 и 26,5 градуса соответственно. Постоянный полный привод имеет три принудительных жестких блокировки.

Как и предполагалось, Toyota Land Cruiser 300 лишился моторов V8, на смену которым пришли агрегаты V6. На выбор покупателям предложат два бензиновых и два дизельных двигателя, которые будут работать исключительно с 10-скоростной автоматической трансмиссией.

Объем Тип Трансмиссия Турбина Мощность Крутящий момент Бензин 3.5 литра V6 10AT Да (двойная) 305 кВт (415 л.с.) 650 Нм Дизель 3.3 литра V6 10AT Да (двойная) 227 кВт (309 л.с.) 700 Нм

Toyota Land Cruiser 300 будет доступен только в пятиместном исполнении в течение первого года на рынке, а позже в продаже появятся и семиместные версии.



В базовом оснащении Land Cruiser 300 предложит мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном, а более дорогие версии будут иметь 12,3-дюймовый тачскрин, как на фото. Сама электроника стала более продуктивной и “умной”, имеет новый интерфейс, поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, появился 10,5-дюймовый проекционный дисплей, а вот панель приборов осталась аналоговой, хотя и с небольшим 7-дюймовым дисплеем в центре.