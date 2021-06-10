Абсолютно новая модель внедорожника создавалась на основе 70-летнего опыта Toyota в производстве Land Cruiser – машины, которую выбрали для себя более 10 миллионов автомобилистов.
Новую флагманскую модель Land Cruiser 2021 модельного года Toyota называет автомобилем, который “поедет куда угодно и всюду, и вернет в целости и добром здравии”. Внедорожник нового поколения стал более цивилизованным и более приспособленным для жизни в мегаполисе, но не утратил своих внедорожных способностей.
Также интересно: Skoda представила самую мощную версию своего электрического кроссовера – Enyaq Sportline iV 80x
Большую часть презентации нового Land Cruiser японцы посвятили истории модели и рассказу о том, как тщательно специалисты совершенствовали каждый аспект автомобиля. Очевидно, этим объясняется 14-летний разрыв между LC200 и LC300. Впрочем, технические подробности нового "Крузера" доказывают, что этот внедорожник стоило подождать.
Ключевые аспекты Toyota Land Cruiser 2021 (серия 300):
- Полностью новый автомобиль – новая платформа GA-F, новые твин-турбомоторы V6, новая 10-скоростная автоматическая коробка передач, новая система подвески и новый внешний и внутренний дизайн;
- Первый новый SW (универсал) Land Cruiser с момента представления серии 200 в 2007 году;
- У автомобиля теперь будет “внедорожная”, “городская” и “спортивная” версии;
- Рамная конструкция сохраняется;
- Новая модель будет представлена на рынке с лета 2021 года.
Land Cruiser снискал себе славу как внедорожник, и в новом поколении он остается верен своей истории и сохраняет рамную конструкцию. Новая рама позволила разработчикам снизить центр массы, улучшить распределение веса по осям (53: 47 в пользу передней оси) и сместить мотор ближе к центру машины.
Общая жесткость кузова и рамы увеличилась на 20 процентов. Силовые элементы конструкции изготовлены из высокопрочной стали и соединены лазерной сваркой, а большинство панелей кузова изготовлены из алюминия. Благодаря широкому использованию алюминиевых сплавов массу нового Land Cruiser удалось снизить на 200 килограммов по сравнению с предшественником, хотя финальные цифры веса не названы. Габаритные размеры и колесная база машины остались такими же, как у предшественника. Длина составляет 4950 мм, колесная база – 2850 миллиметров, а весит автомобиль 2,58 тонны.
Новому Land Cruiser увеличили ход передних амортизаторов, изменили положение задних, добавили систему E-KDSS нового поколения с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, которые регулируются электроникой независимо друг от друга. Система E-KDSS помогает уменьшить крены на асфальте и увеличить артикуляцию колес на бездорожье. Также 300-й получил модернизированную систему Multi-Terrain Select с новыми режимами движения Auto, “Глубокий снег” и Crawl Control для передвижения по сыпучим поверхностям, а также систему видеообзора под днищем и вокруг автомобиля в 3D.
Фото: Toyota Land Cruiser 300 серии 2021 року / Toyota
Как было сказано выше, Toyota Land Cruiser 300 будет доступен в трех модификациях. "Городская" оснащена 20-дюймовыми колесами и массивными бамперами. "Внедорожная" оборудуется 18-дюймовыми колесами с протекторными шинами и “высоким” обвесом. А версия GR Sport, которая появится на рынке позже всех, предлагает совсем “коротенький” обвес и особые настройки подвески и силовой установки.
Клиренс внедорожника составляет 230 миллиметров, а углы въезда и съезда достигают 32 и 26,5 градуса соответственно. Постоянный полный привод имеет три принудительных жестких блокировки.
Как и предполагалось, Toyota Land Cruiser 300 лишился моторов V8, на смену которым пришли агрегаты V6. На выбор покупателям предложат два бензиновых и два дизельных двигателя, которые будут работать исключительно с 10-скоростной автоматической трансмиссией.
|Объем
|Тип
|Трансмиссия
|Турбина
|Мощность
|Крутящий момент
|Бензин
|3.5 литра
|V6
|10AT
|Да (двойная)
|305 кВт (415 л.с.)
|650 Нм
|Дизель
|3.3 литра
|V6
|10AT
|Да (двойная)
|227 кВт (309 л.с.)
|700 Нм
Toyota Land Cruiser 300 будет доступен только в пятиместном исполнении в течение первого года на рынке, а позже в продаже появятся и семиместные версии.
В базовом оснащении Land Cruiser 300 предложит мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном, а более дорогие версии будут иметь 12,3-дюймовый тачскрин, как на фото. Сама электроника стала более продуктивной и “умной”, имеет новый интерфейс, поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, появился 10,5-дюймовый проекционный дисплей, а вот панель приборов осталась аналоговой, хотя и с небольшим 7-дюймовым дисплеем в центре.