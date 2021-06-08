Кроссовер получил двухмоторное исполнение с отдачей в 195 кВт (262 л. с.) и 425 ньютон-метров крутящего момента. Максимальная скорость модели тоже возросла.

После того, как Volkswagen ID.4 получил обработку GTX, это будет лишь вопросом времени, когда Skoda Enyaq iV сможет предложить что-то спортивнее. Чешская компания недолго продемонстрировала Enyaq Sportline iV, транспортное средство, которое обеспечивает полный привод, а также стратегию, отличную от стратегии ID.4.

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Skoda Enyaq Sportline iV 80х предлагает немного меньше, чем родственный ID4 GTX. Чешский батарейный кроссовер предлагает 262 лошадиных силы мощности, 425 ньютон-метров крутящего момента и электронно ограниченную максимальную скорость в 160 километров в час. Со своей стороны ID4 GTX предлагает 295 сил, 460 ньютон-метров и 180 километров в час. Однако 80x будет самой мощной версией кроссовера лишь до появления ожидаемой версии RS или даже RS Plus, которая будет иметь показатели, максимально близкие к ID4 GTX.

Хорошей новостью является то, что Sportline – это не просто косметический подход к электрическому кроссоверу. Помимо наиболее заметных 21-дюймовых дисков Betria, кроссовер также получил заниженную на 15 миллиметров спереди и на 10 миллиметров сзади подвеску, а также прогрессивное рулевое управление. Кроме того, кроссовер предлагает пять режимов движения: Эко, Комфорт, Обычный, Спортивный и Индивидуальный.

Что касается косметики, то Enyaq Sportline iV 80х отличает черный декор кузова, упомянутые выше большие колеса, спортивные передние сиденья и многофункциональный руль с тремя спицами.

Фото: Skoda Enyaq Sportline iV 80х / Skoda