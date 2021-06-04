Lexus подтвердил, что автомобиль на основе концепта LF-Z появится очень скоро, гораздо раньше, чем ожидалось изначально.

В марте этого года Lexus продемонстрировал концепт LF-Z с филигранным кузовом, пообещав воплотить его в серийном автомобиле до 2025 года. Дизайн LF-Z должен стать основополагающим для всей линейки будущих электрокаров Lexus. На этой неделе представитель компании сообщил, что первый из таких автомобилей появится значительно раньше – уже через 14 месяцев. Это мощное ускорение графика.

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Четырнадцать месяцев означают, что компактный электрический кроссовер LF-Z появится на рынке примерно в конце лета или в начале осени 2022 года. Автомобиль может похвастаться пропорциями внедорожника и профилем купеобразного фестбека.

Если внешний дизайн может взять много от концепта, то интерьер в серийном автомобиле гарантированно изменится в сторону более традиционного. Однако общая концепция салона в минималистическом стиле, который сочетает хай-тек и естественность, должна сохраниться.

Поскольку сам концепт LF-Z не был прототипом самостоятельного автомобиля, а только показывал направление дизайна, силовой установки для него не предполагалось, поэтому мощность будет зависеть от формата серийной модели.

Фото: концепт Lexus LF-Z / Lexus