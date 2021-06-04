Lexus підтвердив, що автомобіль на основі концепту LF-Z з'явиться дуже скоро, набагато раніше, ніж очікувалося спочатку.

У березні цього року Lexus продемонстрував концепт LF-Z з філігранним кузовом, пообіцявши втілити його у серійному автомобілі до 2025 року. Дизайн LF-Z повинен стати основоположним для цілої лінійки майбутніх електрокарів Lexus. Цього тижня представник компанії повідомив, що перший з таких автомобілів з’явиться значно раніше – вже за 14 місяців. Це потужне прискорення графіку.

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Чотирнадцять місяців означають, що компактний електричний кросовер LF-Z з’явиться на ринку приблизно наприкінці літа або на початку осені 2022 року. Автомобіль може похвалитися пропорціями позашляховика і профілем купеподібного фестбека.

Якщо зовнішній дизайн може взяти багато від концепту, то інтер’єр у серійному автомобілі гарантовано зміниться в бік більш традиційного. Однак загальна концепція салону в мінімалістичному стилі, що поєднує хай-тек та природність, повинна зберегтись.

Оскільки сам концепт LF-Z не був прототипом самостійного автомобіля, а лише показував напрямок дизайну, силової установки для нього не передбачалось, тож потужність буде залежати від формату серійної моделі.

Фото: концепт Lexus LF-Z / Lexus