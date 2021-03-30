Lexus LF-Z веде за собою десяток гібридів та електромобілів, які з'являться до 2025 року.

Незважаючи на те, що Lexus ще не випускає повністю електричних автомобілів, бренд узяв курс за цим напрямком і концепт Lexus LF-Z Electrified дозволяє побачити загальні риси усіх електрокарів, що вийдуть найближчими роками.

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Це не конкретний попередній перегляд будь-якої конкретної моделі, а задуманий як натяк на серію, ну, електрифікованих моделей Lexus, що з’являться у найближчі кілька років.

LF-Z не є прообразом конкретної моделі, це збірний образ загальних рис майбутніх електрокарів та плагін-гібридів. Він також являє собою еволюцію концепту LF-30 Electrified з автосалону в Токіо 2019 року. Подібно до старішого концепту, передня частина автомобіля ефективно інвертує нинішній дизайн решітки радіатора Lexus, при цьому секція “веретена” в середині є суцільною, а область з обох боків покрита темними напівпрозорими панелями. Кузов білш гранчастий, ніж у LF-30 і виглядає значно ближчим до товарного зразка. Ручки в усіх чотирьох дверках приховані, висувні, як і зовнішні камери заднього виду.

Фото: концепт Lexus LF-Z / Lexus

Салон – ультра-мінімалістичний, з усіма системами дисплеїв, розміщеними навколо водія. Самі сидіння мають такий же геометричний дизайн, як і зовнішність концепта, з контрастною кольоровою темою.

Lexus говорить про розміщення акумуляторів в підлозі та подвійні електромотори для кожної осі, не вдаючись у технічні подробиці. Рульове управління буде здійснюватись на основі електроніки, є й інші технологічні елементи, які вже доступні або найближчим часом будуть у серійних автомобілях, такі як дисплеї доповненої реальності, ключ у смартфоні, електрохроматичне скло на даху та відкидні задні сидіння.

Lexus оголосив, що з цього часу до 2025 року випустить більше 10 нових електрифікованих моделей – звичайних гібридів, плагін-гібридів або повністю електричних автомобілів. Дві з цих моделей вийдуть цього року.