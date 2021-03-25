Компанія Daymak хоче випускати цілу лінійку електричних транспортних засобів – від електровелосипеда до... літаючої тарілки!

Daymak, заснована у 2002 році канадським підприємцем Альдо Байоччі (Aldo Baiocchi), починала з імпорту електричних самокатів з Китаю, потім перемкнулася на власне виробництво, а її сучасна модельна лінійка складається з електричних велосипедів, самокатів, скутерів, мотоциклів і квадроциклів. Дилерська мережа Daymak вже налічує понад сто точок по всій країні. Наразі компанія почала розбудову нової продуктової лінійки під назвою Avvenire.

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Бренд Daymak Avvenire пропонує хай-тек велосипед Terra, триколісний лежачий велосипед Foras з закритим кузовом, трицикл Tectus, квадроцикл Aspero, триколісне електричне купе Spiritus, а також літальний апарат круглої форми під назвою Skyrider.

Фото: лінійка електричного транспорту Daymak Avvenire / Daymak

Першим на ринок має вийти триколісний електрокар Spiritus, для якого була запущена краудфандінгова кампанія та відкрито прийом попередніх замовлень. За планом машина має з’явитись у вільному продажу у 2023 році.

Spiritus – це двомісний триколісний електричний спорткар довжиною 3850 міліметрів та колісною базою 2667 міліметрів. Електрокар збудований на просторовій трубчастій рамі, має карбоновий кузов з коефіцієнтом опору повітрю 0,29.

Фото: Daymak Spiritus / Daymak

Базова версія Spiritus Deluxe оцінюється у 19 995 доларів. Вона має батарею ємністю 36 кіловат-годин і електромотор на 102 кінські сили. Прискорення до сотні сім секунд, максимальна швидкість становить 137 кілометрів на годину, а запас ходу на одній зарядці – 290 кілометрів. В оснащенні заявлені чотири подушки безпеки, сонячна панель на даху і аудіосистема з Bluetooth-підключенням зовнішніх пристроїв.

Daymak Spiritus Ultimate – такий же триколісний електрокар, але з характеристиками суперкара і цінником у 149 тисяч доларів. У нього кузов на основі вуглепластикового монокока з неймовірним опором повітрю 0,13. Електромотор має віддачу у 200 кінських сил, а ємність батареї становить 80 кіловат-годин, що забезпечує пробіг на одному заряді у 480 кілометрів. Прискорення до 60 миль на годину заявлено на рівні 1,8 секунди – швидше, ніж у майбутнього Tesla Roadster! Максимальна швидкість становить 210 кілометрів на годину. За вітори сотні тисяч доларів покупці отримають систему напівавтоматичного управління, сім екранів в салоні, чотири камери кругового огляду і бездротову зарядку.

Spiritus вже доступний для попереднього замовлення. Можна внести передоплату в розмірі від 100 до 50 тисяч доларів і отримати від Daymak набір сувенірної продукції та знижку на кінцеву ціну машини.



Літаючу тарілку Daymak Skyrider теж вже можна замовити. Депозит становить 100 – 200 доларів, а кінцева ціна складе 250 тисяч доларів.

Skyrider являє собою одномісний коптер з шістьма роторами. Потужність електромоторів складає 254 кінські сили, батарея на 100 кіловат-годин має забезпечити дальність польоту у 100 кілометрів. Максимальна швидкість Skyrider – 300 кілометрів на годину. Літати Skyrider зможе на автопілоті. Поставки канадська фірма планує розпочати у 2025 році.