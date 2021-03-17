Вітчизняний всепрохідний автомобіль наразі має статус передсерійного прототипа. Він успішно завершив етап випробувань і перша партія пробних машин вже у виробництві.
Пневмопідвіска з гасителями коливань, максимально низький центр тяжіння, кліренс у 58 сантиметрів, блокування диференціалів, тристороння система керування обома парами коліс – дніпровський “Атлас” має весь необхідний арсенал для подолання перешкод будь-якого бездоріжжя.
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Зараз творцям “Атласа” доводиться пояснювати, що це – не чергова версія більш відомого всюдихода Sherp. А за заявленими характеристиками він має перевершити свого більш знаного конкурента.
Ось що повідомляють розробники цього унікального всюдихідного автомобіля:
Фото: український всюдихід “Атлас” / Atlas-atv
Габаритні розміри Атласа та обсяг корисного простору роблять всюдихід універсальним. За бажанням клієнта, він може бути обладнаний під будь-які цілі та задачі. Кількість пасажирів може сягати 11 людей. Конструкція салону передбачає розміщення носилок.
Просте управління. Будь-яка людина, з навичками керування автомобілем з механічною КПП, без проблем зможе керувати “Атласом” – у всюдихода така ж рульова система.
За рахунок системи повороту обох пар коліс машина керується дуже легко та має вражаючу маневреність. Радіус розвороту “Атласу” меньше, ніж у легкового автомобіля, що дуже важливо на пересіченій місцевості.
Великий міжсервісний інтервал, можливий завдяки комплексу інноваційних інженерних рішень, робить “Атлас” одним із найнадійніших всюдиходів у своєму класі. Він потребує технічного обслуговування раз на 200 мотогодин.
Характеристики Atlas:
- Маса – 2200 кг;
- Вантажопідйомність – 1500 кг;
- Кількість місць – до 11 осіб;
- Швидкість пересування по суші – 60 км/год;
- Швидкість пересування по воді – 7 км/год;
- Привід – 4х4.
Особливості Atlas:
- Основний орган управління – кермо;
- Три режими роботи чотирьох поворотних коліс;
- Максимальні оберти двигуна;
- Радіус розвороту – 6 метрів;
- Міжсервісний інтервал 200 мотогодин;
- Не вимагає лафет, транспортування своїм ходом.
На сайті компанії навіть пропонується записатися на тест-драйв всюдихода Atlas, він проводиться в Дніпрі.