Отечественный вездеходный автомобиль сейчас имеет статус предсерийного прототипа. Он успешно завершил этап испытаний и первая партия пробных машин уже в производстве.

Пневмоподвеска с гасителями колебаний, максимально низкий центр тяжести, клиренс в 58 сантиметров, блокировки дифференциалов, трехсторонняя система управления обеими парами колес – днепровский “Атлас” имеет весь необходимый арсенал для преодоления препятствий любого бездорожья.

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Сейчас создателям "Атласа" приходится объяснять, что это - не очередная версия более известного вездехода Sherp. А по заявленным характеристикам он должен превзойти своего более известного конкурента.

Вот что сообщают разработчики этого уникального вездеходного автомобиля:

Фото: украинский вездеход “Атлас” / Atlas-atv

Габаритные размеры Атласа и объем полезного пространства делают вездеход универсальным. По желанию клиента, он может быть оборудован под любые цели и задачи. Количество пассажиров может достигать 11 человек. Конструкция салона предусматривает размещение носилок.

Простое управление. Любой человек, с навыками управления автомобилем с механической КПП, без проблем сможет управлять “Атласом” – у вездехода такая же рулевая система.

За счет системы поворота обеих пар колес машина управляется очень легко и имеет впечатляющую маневренность. Радиус разворота “Атласа” меньше, чем у легкового автомобиля, что очень важно на пересеченной местности.

Большой межсервисный интервал, возможен, благодаря комплексу инновационных инженерных решений, что делает “Атлас” одним из самых надежных вездеходов в своем классе. Он нуждается в техническом обслуживании раз в 200 моточасов.

Характеристики Atlas:

Масса – 2 200 кг;

Грузоподъемность – 1 500 кг;

Количество мест – до 11 человек;

Скорость передвижения по суше – 60 км/ч;

Скорость передвижения по воде – 7 км/ч;

Привод – 4х4.

Особенности Atlas:

Основной орган управления – руль;

Три режима работы четырех поворотных колес;

Максимальные обороты двигателя;

Радиус разворота – 6 метров;

Межсервисный интервал – 200 моточасов;

Не требует лафет, транспортировка своим ходом.

На сайте компании даже предлагается записаться на тест-драйв вездехода Atlas, он проводится в Днепре.