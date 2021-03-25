Компания Daymak хочет выпускать целую линейку электрических транспортных средств – от электровелосипеда до... летающей тарелки!

Daymak, основанная в 2002 году канадским предпринимателем Альдо Байоччи (Aldo Baiocchi), начинала с импорта электрических самокатов из Китая, потом переключилась на собственное производство, а ее современная модельная линейка состоит из электрических велосипедов, самокатов, скутеров, мотоциклов и квадроциклов. Дилерская сеть Daymak уже насчитывает более ста точек по всей стране. Сейчас компания начала развитие новой продуктовой линейки под названием Avvenire.

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Бренд Daymak Avvenire предлагает хай-тек велосипед Terra, трехколесный лежачий велосипед Foras с закрытым кузовом, трицикл Tectus, квадроцикл Aspero, трехколесное электрическое купе Spiritus, а также летательный аппарат круглой формы под названием Skyrider.

Фото: линейка электрического транспорта Daymak Avvenire / Daymak

Первым на рынок должен выйти трехколесный электрокар Spiritus, для которого была запущена краудфандинговая кампания и открыт прием предварительных заказов. По плану машина должна появиться в свободной продаже в 2023 году.

Spiritus – это двухместный трехколесный электрический спорткар длиной 3850 миллиметров и колесной базой 2667 миллиметров. Электрокар построен на пространственной трубчатой раме, имеет карбоновый кузов с коэффициентом сопротивления воздуху 0,29.

Фото: Daymak Spiritus / Daymak

Базовая версия Spiritus Deluxe оценивается в 19 995 долларов. Она имеет батарею емкостью 36 киловатт-часов и электромотор на 102 лошадиные силы. Ускорение до сотни семь секунд, максимальная скорость составляет 137 километров в час, а запас хода на одной зарядке – 290 километров. В оснащении заявлены четыре подушки безопасности, солнечная панель на крыше и аудиосистема с Bluetooth-подключением внешних устройств.

Daymak Spiritus Ultimate – такой же трехколесный электрокар, но с характеристиками суперкара и ценником в 149 тысяч долларов. У него кузов на основе углепластикового монокока с невероятным сопротивлением воздуху 0,13. Электромотор имеет отдачу в 200 лошадиных сил, а емкость батареи составляет 80 киловатт-часов, что обеспечивает пробег на одной зарядке в 480 километров. Ускорение до 60 миль в час заявлено на уровне 1,8 секунды быстрее, чем у будущего Tesla Roadster! Максимальная скорость составляет 210 километров в час. За полторы сотни тысяч долларов покупатели получат систему полуавтоматического управления, семь экранов в салоне, четыре камеры кругового обзора и беспроводную зарядку.

Spiritus уже доступен для предварительного заказа. Можно внести предоплату в размере от 100 до 50 тысяч долларов и получить от Daymak набор сувенирной продукции и скидку на конечную цену машины.

Летающую тарелку Daymak Skyrider тоже уже можно заказать. Депозит составляет 100 – 200 долларов, а конечная цена составит 250 тысяч долларов.

Skyrider представляет собой одноместный коптер с шестью роторами. Мощность электромоторов составляет 254 лошадиные силы, батарея на 100 киловатт-часов должна обеспечить дальность полета в 100 километров. Максимальная скорость Skyrider – 300 километров в час. Летать Skyrider сможет на автопилоте. Поставки канадская фирма планирует начать в 2025 году.