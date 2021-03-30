Lexus LF-Z ведет за собой десяток гибридов и электромобилей, которые появятся к 2025 году.

Несмотря на то, что Lexus еще не выпускает полностью электрические автомобили, бренд взял курс по этому направлению, и концепт Lexus LF-Z Electrified позволяет увидеть общие черты всех электрокаров, которые выйдут в ближайшие годы.

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Это не конкретный предварительный просмотр для любой конкретной модели, а задуман как намек на серию, ну, электрифицированных моделей Lexus, которые появятся в ближайшие несколько лет.

LF-Z не является прообразом конкретной модели, это собирательный образ общих черт будущих электрокаров и плагин-гибридов. Он также представляет собой эволюцию концепта LF-30 Electrified с автосалона в Токио 2019 года. Подобно старому концепту, передняя часть автомобиля эффективно инвертирует нынешний дизайн решетки радиатора Lexus, при этом секция “веретена” в середине является сплошной, а область с обеих сторон покрыта темными полупрозрачными панелями. Кузов более граненый, чем у LF-30 и выглядит значительно ближе к товарному образцу. Ручки во всех четырех дверках скрыты, выдвижные, как и внешние камеры заднего вида.

Фото: концепт Lexus LF-Z / Lexus

Салон – ультра-минималистичный, со всеми системами дисплеев, размещенными вокруг водителя. Сами сиденья имеют такой же геометрический дизайн, как и внешний вид концепта, с контрастной цветовой темой.

Lexus говорит о размещении аккумуляторов в полу и двойных электромоторах для каждой оси, не вдаваясь в технические подробности. Рулевое управление будет осуществляться на основе электроники, есть и другие технологические элементы, которые уже доступны или в ближайшее время будут в серийных автомобилях, такие как дисплеи дополненной реальности, ключ в смартфоне, электрохроматическое стекло на крыши и откидные задние сиденья.

Lexus объявил, что с этого времени к 2025 году выпустит более 10 новых электрифицированных моделей – обычных гибридов, плагин-гибридов или полностью электрических автомобилей. Две из этих моделей выйдут в этом году.