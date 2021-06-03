Компактний кросовер NX став другою за показниками продажів найпопулярнішою моделлю Lexus у 2020 році, а виробник вже підготував для нього заміну.

Lexus майже готовий представити друге покоління NX. Японський автовиробник розповсюдив попереднє зображення кросовера, схоже на листівку, із Фудзі на тлі.

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“Майбутнє Lexus просто на горизонті”, – говорить прес-реліз компанії, що супроводжує зображення. Це трохи вводить в оману, оскільки на обрії ми бачимо один з національних символів Японії – гора Фудзі, вулкан висотою 3775 метрів. А от те, що ми бачимо на передньому плані фото, справді є майбутнім “Лексусом”.

Однією з найбільших візуальних змін, висвітлених на фото нового покоління NX, є додавання світлової планки, яка тягнеться від одного заднього ліхтаря до іншого. Під червоною світлодіодною лінією розміщено назву марки, нанесену великими літерами. Це досить незвично для японського бренду, який до цього абсолютно усі свої машини в центрі корми прикрашав логотипом.

Крім цього, важко сказати, чим наступний NX буде відрізнятися від поточної моделі, представленої у 2014 році. Навряд чи можна очікувати революції – силует кросовера кардинально не зміниться, а його решітка у формі веретена нікуди не дінеться. Більші оновлення, ймовірно, будуть в салоні, де з’явиться безліч нових технологічних функцій від більших моделей бренду.

Lexus представить наступне покоління NX у форматі онлайн 11 червня. Подія транслюватиметься на спеціальному сайті, розпочавшись о 18:00 за київським часом. Продажі розпочнуться незабаром після цього.