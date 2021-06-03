Компактный кроссовер NX стал второй по показателям продаж самой популярной моделью Lexus в 2020 году, а производитель уже подготовил для него замену.

Lexus почти готов представить второе поколение NX. Японский автопроизводитель распространил предыдущее изображение кроссовера, похожее на листовку, с Фудзи на фоне.

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“Будущее Lexus просто на горизонте”, – говорит пресс-релиз компании, сопровождающий изображение. Это немного вводит в заблуждение, поскольку на горизонте мы видим один из национальных символов Японии – гора Фудзи, вулкан высотой 3775 метров. А вот то, что мы видим на переднем плане фото, действительно является будущим “Лексусом”.

Одним из самых больших визуальных изменений, освещенных на фото нового поколения NX, является добавление световой планки, которая тянется от одного заднего фонаря к другому. Под красной светодиодной линией размещено название марки, нанесенное крупными буквами. Это довольно необычно для японского бренда, который до этого абсолютно все свои машины в центре кормы украшал логотипом.

Кроме этого, трудно сказать, чем следующий NX будет отличаться от текущей модели, представленной в 2014 году. Вряд ли можно ожидать революции – силуэт кроссовера кардинально не изменится, а его решетка в форме веретена никуда не денется. Более крупные обновления, вероятно, будут в салоне, где появится множество новых технологических функций от более крупных моделей бренда.

Lexus представит следующее поколение NX в формате онлайн 11 июня. Событие будет транслироваться на специальном сайте, начавшись в 18:00 по киевскому времени. Продажи начнутся вскоре после этого.