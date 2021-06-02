Модернізований позашляховик від TRD відрізняється поліпшеною керованістю та особливим дизайном.

Toyota 4Runner п'ятого покоління на ринку вже дванадцять років, тож невдовзі виробник має вивести нову генерацію моделі, а поки що представив модернізовану машину для США, Канади та деяких країн Латинської Америки. Головною обновкою стала версія TRD Sport.

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Для 4Runner це вже третя версія від TRD, яка приєднається до позашляхових виконань TRD Off-Road та TRD Pro. Новий пакет від Toyota Racing Development акцентує на спортивних аспектах позашляховика. 4Runner TRD Sport отримав підвіску X-REAS зі з'єднаними навхрест амортизаторами, яка покращує керованість і ефективно протидіє кренам у поворотах. Така ж підвіска доступна для оновленої моделі у дорогій комплектації Limited.

Замість 17-дюймових дисків у 4Runner TRD Sport 20-дюймові, кузов прикрашають чорні акценти, рейлінги на даху, повітрозабірник TRD на капоті та написи з назвою моделі. Світлодіодні фари входять в стандартне оснащення всіх позашляховиків нового модельного року.

В салоні, замість тканинного оздоблення використовується еко-шкіра, а самі крісла з підігрівом прикрашені логотипом TRD. Крім того, є килимки TRD Sport.

Toyota 4Runner TRD Sport доступний з тим же 4-літровим бензиновим V6 потужністю 273 сили, що й дореформена модель. Агрегат під’єднаний до 5-швидкісної автоматичної коробки передач із приводом на обидві або одну вісь.

Ціни на оновлену модель поки не оголошені, а позашляховик попереднього року в початковій комплектації SR5 у США коштує від 36 765 доларів.

Фото: Toyota 4Runner TRD Sport / Toyota