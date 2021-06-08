Кросовер отримав двомоторне виконання з віддачею у 195 кВт (262 к.с.) та 425 ньютон-метрів крутного моменту. Максимальна швидкість моделі також зросла.

Після того, як Volkswagen ID.4 отримав обробку GTX, це буде лише питанням часу, коли Skoda Enyaq iV зможе запропонувати щось спортивніше. Чеська компанія не довго продемонструвала Enyaq Sportline iV, транспортний засіб, що забезпечує повний привід, а також стратегію, відмінну від стратегії ID.4.

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Skoda Enyaq Sportline iV 80х пропонує трохи менше, ніж споріднений ID4 GTX. Чеський батарейний кросовер пропонує 262 кінських сили потужності, 425 ньютон-метрів крутного моменту та електронно обмежену максимальну швидкість у 160 кілометрів на годину. Зі свого боку ID4 GTX пропонує 295 сил, 460 ньютон-метрів та 180 кілометрів на годину. Однак 80x буде найпотужнішою версією кросовера лише до появи очікуваної версії RS або навіть RS Plus, яка матиме показники, максимально близькі до ID4 GTX.

Гарна новина полягає в тому, що Sportline – не просто косметичний підхід до електричного кросовера. Окрім найбільш помітних 21-дюймових дисків Betria, кросовер також отримав занижену на 15 міліметрів спереду та на 10 міліметрів ззаду підвіску, а також прогресивне кермове управління. Крім того, кросовер пропонує п’ять режимів руху: Еко, Комфорт, Звичайний, Спортивний та Індивідуальний.

Що стосується косметики, то Enyaq Sportline iV 80х відрізняє чорний декор кузова, згадані вище великі колеса, спортивні передні сидіння та ​​багатофункціональне кермо з трьома спицями.

Фото: Skoda Enyaq Sportline iV 80х / Skoda