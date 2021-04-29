Новий електрокар буде купеподібним братом ID4.

Закамуфльований передсерійний прототип був продемонстрований у короткому ролику в стилі наукової фантастики – там навіть є циліндричне море.

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Під час презентації Volkswagen ID4 GTX – повнопривідної версії ID4, відбувся перший великий показ ID5 та підтвердження версії GTX для нього. Коли він прибуде? “Незабаром”, повідомляється в кінці кліпу. Імовірно, дата прем’єри припаде на четвертий квартал 2021 року.

Фото: Volkswagen ID4 GTX / Volkswagen

Volkswagen ID5 з психоделічним камуфляжем на цьому відео проходить через сюрреалістичне середовище якогось циліндричного світу, подібного до того, що описаний Артуром Кларком у романі “Побачення з Рамою”. Електрокар прорізає світлові та дзеркальні тунелі, червоний ліс і цифровий мегаполіс, дріфтує на снігу і навіть їздить поверхнею води.

Судячи з відео, передня частина ID5 майже ідентична ID4, а боки ідентичні. Основною зміною є арка даху, похила у “п’ятірки” і більш вертикальна у ID4. Передбачається, що конструктивні відмінності між ними також будуть не дуже істотними.

ID5, ймовірно, отримає ті ж силові агрегати, що й ID4. Це означає, що у базової версії буде встановлений ззаду двигун потужністю 201 кінську силу і 309 ньютон-метрів крутного моменту, а у версії GTX буде додатковий мотор на передній осі, який збільшить потужність до 295 кінських сил.