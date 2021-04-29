Новый электрокар будет Купеобразный братом ID4.

Закамуфлированный предсерийный прототип был продемонстрирован в коротком ролике в стиле научной фантастики – там даже есть цилиндрическое море.

Смотрите также: Обновленный Volkswagen Polo 2021 представлен официально: четыре мотора на выбор и новая оптика

Во время презентации Volkswagen ID4 GTX – полноприводной версии ID4, состоялся первый большой показ ID5 и подтверждение версии GTX для него. Когда он прибудет? "Вскоре", сообщается в конце клипа. Вероятно, дата премьеры придется на четвертый квартал 2021 года.

Фото: Volkswagen ID4 GTX / Volkswagen

Volkswagen ID5 с психоделическим камуфляжем на этом видео проходит через сюрреалистическое среду какого-то цилиндрического мира, похожего на описанный Артуром Кларком в романе "Свидание с Рамой". Электрокар прорезает световые и зеркальные туннели, красный лес и цифровой мегаполис, дрифтуя на снегу и даже ездит по поверхности воды.

Судя по видео, передняя часть ID5 почти идентична ID4, а бока идентичны. Основным изменением является арка крыши, наклонная у "пятерки" и более вертикальная у ID4. Предполагается, что конструктивные отличия между ними также будут не очень существенными.

ID5, вероятно, получит те же силовые агрегаты, что и ID4. Это означает, что в базовой версии будет установлен сзади двигатель мощностью в 201 лошадиную силу и 309 ньютон-метров крутящего момента, а в версии GTX будет дополнительный мотор на передней оси, который увеличит мощность до 295 лошадиных сил.