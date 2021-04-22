Компакт получил матричные светодиодные фонари, цифровые приборы, климат-контроль от новых Tiguan и Arteon, а также технологии безопасности от больших моделей Volkswagen.

Volkswagen Polo – настоящий гигант среди компактных автомобилей. За свою почти 50-летнюю историю эта модель разошлась по миру тиражом в 18 миллионов машин и регулярно попадает на вершины хит-парадов бестселлеров. Чтобы гарантировать дальнейший успех модели, Volkswagen обновил модель, применив стилистику нового Golf и некоторые технические особенности от старших моделей, таких как Touareg.

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Новые технологии в Volkswagen Polo

Основные визуальные изменения для Polo 2021 ограничиваются только оптикой и бамперами. Светодиодные головные и задние фонари являются стандартными для каждой модели, передние блоки соединены подсвеченной полосой у основания решетки радиатора. Опционально будет предлагаться адаптивная светодиодная оптика с технологией Matrix от Passat и Touareg.

Фото: Volkswagen Polo 2021 / Volkswagen

Кроме того, модернизированный Polo объединил различные системы помощи и присвоил им название IQ.Drive Travel Assist. Эти дополнительные системы включают адаптивный круиз-контроль и помощь удержания полосы движения, хотя основная система удержания в полосе является стандартной для всех моделей.

Интерьер Volkswagen Polo

Скромный Polo все еще выглядит младшим братом Golf, но уже имеет климат-контроль с сенсорными кнопками управления. Также новой и стандартной для всей линейки является цифровая панель приборов. У базовых моделей – 8-дюймовая панель приборов и 6,5-дюймовый экран информационно-развлекательного комплекса, а в более дорогих комплектациях – 10,25-дюймовые приборы и 9,2-дюймовый тачскрин медиасистемы.

Комплектации Polo 2021

Ассортимент открывает базовый Polo, а далее доступны комплектации Life и Style, спортивная версия R-Line и топовый горячий хэтч Polo GTI. О последнем пока ничего не известно, однако исполнение R-Line уже можно увидеть на фото в сиреневом цвете.

Двигатели Volkswagen Polo

Без версии GTi для нового Polo пока доступно четыре двигателя на выбор. Все 1-литровые, трехцилиндровые, и каждый с турбонаддувом, за исключением самого слабого MPi на 79 лошадиных сил. Следующий по мощности – 94-сильный мотор, а самый мощный генерирует 109 сил. Для более мощных версий доступен выбор между пятиступенчатой механической или семискоростной автоматической трансмиссией DSG, при этом 109-сильная версия предлагает лишь DSG. Некоторые рынки также получат Polo с газовой установкой.

Новый Polo поступит в продажу в Европе в конце 2021 года, цены будут объявлены ближе к тому времени.