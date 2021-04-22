Компакт отримав матричні світлодіодні ліхтарі, цифрові прилади, клімат-контроль від нових Tiguan та Arteon, а також технології безпеки від великих моделей Volkswagen.

Volkswagen Polo – справжниій гігант серед компактних автомобілів. За свою майже 50-річну історію ця модель розійшлася по світу тиражем у 18 мільйонів машин і регулярно потрапляє на вершини хіт-парадів бестселерів. Щоб гарантувати подальший успіх моделі, Volkswagen оновив модель, застосувавши стилістику нового Golf та деякі технічні особливості від старших моделей, таких як Touareg.

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Нові технології у Volkswagen Polo

Основні візуальні зміни для Polo 2021 обмежуються лише оптикою та бамперами. Світлодіодні головні та задні ліхтарі є стандартними для кожної моделі, передні блоки з'єднані підсвіченою смугою біля основи решітки радіатора. Опційно пропонуватиметься адаптивна світлодіодна оптика з технологією Matrix від Passat і Touareg.

Фото: Volkswagen Polo 2021 / Volkswagen

Крім того, модернізований Polo об’єднав різні системи допомоги та присвоїв їм назву IQ.Drive Travel Assist. Ці додаткові системи включають адаптивний круїз-контроль та допомогу утримання смуги руху, хоча основна система утримання в смузі є стандартною для всіх моделей.

Інтер’єр Volkswagen Polo

Скромний Polo все ще виглядає молодшим братом Golf, але вже має клімат-контроль з сенсорними кнопками управління. Також новим і стандартним для всієї лінійки є цифрова панель приладів. У базових моделей – 8-дюймова панель приладів і 6,5-дюймовий екран інформаційно-розважального комплексу, а дорожчим комплектаціям призначені 10,25-дюймові прилади і 9,2-дюймовий тачскрін медіасистеми.

Комплектації Polo 2021

Асортимент відкриває базовий Polo, а далі доступні комплектації Life та Style, спортивна версія R-Line та топовий гарячий хетч Polo GTI. Про останній поки нічого не відомо, однак виконання R-Line вже можна побачити на фото у бузковому кольорі.

Двигуни Volkswagen Polo

Без версії GTi для нового Polo поки доступно чотири двигуни на вибір. Усі 1-літрові, трициліндрові, і кожен з турбонаддувом, за винятком найслабшого MPi на 79 кінських сил. Наступний за потужністю – 94-сильний мотор, а найпотужніший генерує 109 сил. Для більш потужних версій доступний вибір між п'ятиступінчастою механічною або семишвидкісною автоматичною трансмісією DSG, при цьому 109-сильна версія пропонує лише DSG. Деякі ринки також отримають Polo з газовою установко.

Новий Polo надійде у продаж в Європі наприкінці 2021 року, ціни будуть оголошені ближче до того часу.