Cуббренд Great Wall для електрокарів – Ora готується представити на автосалоні у Шанхаї новинку, дуже схожу на "Жук".

Ora відкрила голосування за ім’я для цього електрокара, який покаже наживо 19 квітня 2021 року. Голосування триватиме до 18 квітня, а наступного дня автомобіль презентують вже з іменем, технічними характеристиками та ціною.

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В даний час китайський бренд Ora продає чотири моделі. Троє з них мають в іменах слово кішка. На виставці Auto Shanghai 2021 бренд представить новий Lightning Cat та досі безіменний автомобіль, який ви можете побачити на фото. Китайська модель практично повністю копіює кузов Volkswagen Beetle, але має видовжену колісну базу.

Незважаючи на очевидну подібність обрисів китайського електрокара до творіння Фердинанда Порше, передню частину Ora оформили в стилі іншої ретро-моделі – Ora Good Cat.

У салоні електричного хетчбека продовжується тема ретро, особливо привертає увагу двоспицеве кермо, виконане в стилі 50-х років минулого століття. Водночас у салоні можна бачити і великий екран мультимедійної системи та сучасний селектор перемикання передач у формі шайби.

Фото: новий електрокар Ora з формами класичного Volkswagen Beetle / InsideEVs