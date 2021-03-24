Популярність однієї моделі спонукала виробника виділити його в самостійну лінійку, що стане брендом – п'ятою автомобільною маркою концерну Great Wall.

Концерн Great Wall Motor (GWM) продає автомобілі під брендами Wey, Haval, Ora та GWM Pickup, а 19 квітня на Шанхайському автошоу офіційно представить нову марку під назвою Tank.

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Зараз GWM продає позашляховик Wey Tank 300, однак він виявився занадто крутим для бренду Wey. Позашляховик з січня продається тільки в КНР за цінами від 175 800 до 213 800 юанів (752 – 914 тисяч гривень) і розпродується надзвичайно швидкими темпами – у січні-лютому було продано 9318 машин, що складає більше 40% від обсягу продажів марки Wey.

Wey Tank 300 і його платформа стануть основою для нового бренду. Логотип для марки Tank вже зареєстрований у китайському патентному відомстві.

У Шанхаї новоявлений бренд, скоріш за все, представить концепт або нову модель на шасі Tank Wey. Очікується, що існуючий Tank 300 незабаром отримає компаньонів – Tank 600, Tank 900 та ще якийсь “Танк” на основі Haval H9.

Фото: логотип марки Tank / caacar