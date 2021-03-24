Популярность одной модели побудила производителя выделить его в самостоятельную линейку, которая станет брендом – пятой автомобильной маркой концерна Great Wall.

Концерн Great Wall Motor (GWM) продает автомобили под брендами Wey, Haval, Ora и GWM Pickup, а 19 апреля на Шанхайском автошоу официально представит новую марку под названием Tank.

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Сейчас GWM продает внедорожник Wey Tank 300, однако он оказался слишком крутым для бренда Wey. Внедорожник с января продается только в КНР по ценам от 175 800 213 800 юаней (752 – 914 тысяч гривен) и распродается чрезвычайно быстрыми темпами – в январе-феврале было продано 9318 машин, что составляет более 40% от объема продаж марки Wey.

Wey Tank 300 и его платформа станут основой для нового бренда. Логотип для марки Tank уже зарегистрирован в китайском патентном ведомстве.

В Шанхае новоявленный бренд, скорее всего, представит концепт или новую модель на шасси Tank Wey. Ожидается, что существующий Tank 300 вскоре получит компаньонов – Tank 600, Tank 900 и еще некий “Танк” на основе Haval H9.

Фото: логотип марки Tank / caacar