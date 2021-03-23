Благодаря государственной программе компенсации, электрокар можно приобрести с выгодой в 9570 евро.

20 марта дилеры Dacia в Европе начали принимать заказы на Spring в исполнении Confort Plus. В Германии этот вариант электрического автомобиля стоит от 21 790 евро, а с государственным грантом в размере 9570 евро цена для покупателя снижается до 12 220 евро. Но есть еще более выгодное предложение.

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Dacia Spring Confort Plus является более дорогой версией кроссовера. Машины в таком исполнении будут иметь 7-дюймовый сенсорный навигатор с возможностью интеграции смартфона, датчики задней парковки, камеру заднего хода и кузов в цвете металлик с оранжевыми акцентами внутри и снаружи. Клиенты могут заказать скоростное зарядное устройство на 30 кВт как опцию.

Начальный уровень Confort будет еще доступнее – 10 920 евро с грантом для электрокаров от немецкого правительства; 20 490 евро без него. В базовой комплектации кроссовер предлагает ручную систему управления кондиционером, радио Bluetooth и зарядный кабель type 2. Белый будет базовым цветом, а цвета металлик будут доступны за дополнительную плату.

Оба варианта оснащены электромотором мощностью 45 лошадиных сил, питаются от батареи на 27,4 киловатт-часов. Общий пробег кроссовера составляет 305 километров в городе и 230 километров по циклу WLTP. Spring ускоряется до 100 километров в час за 19,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 125 километров в час.

Dacia Spring имеет длину 3734 миллиметра, ширину 1579, высоту 1488 и колесную базу в 2423 миллиметра. Клиренс кроссовера составляет 151 миллиметр. Для сравнения, хэтчбек Sandero третьего поколения имеет длину 4088 миллиметров.

Украинское представительство Renault, ответственное за импорт и продажу в нашей стране автомобилей марки Dacia, не подтвердило возможность заказа электрического кроссовера. В настоящий момент в компании изучают спрос и рынок. Возможно, есть справедливые опасения, что без европейских государственных бонусов Spring будет не столь привлекательным в цене. В то же время, в СМИ активно обсуждается тема появления на домашнем румынском рынке Dacia Spring за 7 тысяч евро, что даже с учетом местных бонусов означает цену не выше 15 тысяч евро. Такой ценник субкомпактного кросовера был бы гораздо более привлекательным для украинцев.

Фото: Dacia Spring / Dacia