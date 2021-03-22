Разница в цене на одну и ту же модель может составлять более 3 раз. При этом в "богатых" странах машины стоят дешевле.

Новое исследование от компании Сarinsurance выявило страны, где покупка нового Range Rover наименее дорогая и самая дорогой. Некоторые цены впечатляют.

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Согласно данным исследования, нигде в мире не купить новый Range Rover дешевле, чем в США, где цены начинаются с 92 154 долларов. На противоположной стороне списка находится Малайзия где покупатели платят за Range Rover минимум 1 444 862 юаней или 356 303 доллара США. Это связано с тем, что импортные машины в Малайзии облагаются высокими акцизами, которые завышают их цены.

Вслед за Малайзией стоит Сингапур, где Range Rover стоит около 354 446 долларов США, из-за местных налогов, направленных на уменьшение количества загрязняющих транспортных средств на дорогах. Девять из 10 самых дорогих стран для приобретения Range Rover находятся в Азии, включая Вьетнам (352 474 доллара), Гонконг (336 828 долларов), Камбоджу (314 177 долларов), Бруней (259 564 доллара), Таиланд (246 600 долларов), Мьянму (240 271 долларов) и Китай (191 046 долларов).

Единственной неазиатской страной, входящей в топ-10, является Греция, где Range Rover стоит от 183 717 долларов в эквиваленте местной валюты. Среди других дорогих стран – Португалия (166 881 доллар), Австралия (166 141 доллар), Нидерланды (165 647 долларов), Южная Корея (164 671 доллар) и Новая Каледония (163 951 доллар).

Странами, где Range Rover стоит дешевле, кроме США, являются: Канада (92 253 доллара), Бахрейн (101 054 доллара), Катар (111 710 долларов), Румыния (111 956 долларов), Оман (114 685 долларов), Великобритания ( 115 101 доллара), Кувейт (120 882 доллара), Марокко (120 999 долларов) и Казахстан (122 898 долларов).

В Украине новый Range Rover стоит от 3 940 224 гривен – это 142 327 долларов, что относит нашу страну в список с более доступными ценами.