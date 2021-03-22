Різниця в ціні на одну і ту ж модель може становити більше 3 разів. При цьому в "багатших" країнах машини коштують дешевше.

Нове дослідження від компанії Сarinsurance виявило країни, де покупка нового Range Rover є найменш дорогою і найдорожчою. Деякі ціни вражають.

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Згідно з даними дослідження, ніде у світі не купити новий Range Rover дешевше, ніж у США, де ціни починаються з 92 154 доларів. На протилежному буоці списку знаходиться Малайзія де покупці платять за Range Rover мінімум 1 444 862 юанів або 356 303 долари США. Це пов’язано з тим, що на імпортні машини в Малайзії обкладаються високими акцизами, які завищують їх ціни.

Слідом за Малайзією стоїть Сінгапур, де Range Rover коштує близько 354 446 доларів США, через місцеві податки, спрямовані на зменшення кількості забруднюючих транспортних засобів на дорогах. Дев'ять з 10 найдорожчих країн для придбання Range Rover знаходяться в Азії, включаючи В'єтнам (352 474 долари), Гонконг (336 828 доларів), Камбоджу (314 177 доларів), Бруней (259 564 долари), Таїланд (246 600 доларів), М'янму (240 271 доларів) та Китай (191 046 доларів).

Єдиною неазіатською країною, що входить в топ-10, є Греція, де Range Rover коштує від 183 717 доларів в еквіваленті місцевої валюти. Серед інших дорогих країн – Португалія (166 881 долар), Австралія (166 141 долар), Нідерланди (165 647 доларів), Південна Корея (164 671 долар) та Нова Каледонія (163 951 долар).

Країнами, де Range Rover коштує дешевше, окрім США, є: Канада (92 253 долари), Бахрейн (101 054 долари), Катар (111 710 доларів), Румунія (111 956 доларів), Оман (114 685 доларів), Великобританія (115 101 долари), Кувейт (120 882 долари), Марокко (120 999 доларів) та Казахстан (122 898 доларів).

В Україні новий Range Rover коштує від 3 940 224 гривень – це 142 327 доларів, що відносить нашу країну до списку з більш доступними цінами.