Експерти американського порталу iSeeCars проаналізували майже 12 мільйонів автомобілів та визначили моделі, які справно працюють, після пробігу у 200 тисяч миль – 322 тисяч кілометрів.

У списку найнадійніших автомобілів, що “живуть” більше 200 тисяч миль опинилось 16 моделей, більшість з яких – позашляховики та пікапи.

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Позашляховики та пікапи становлять більшу частину списку, при цьому половину списку займають машини марки Toyota. До рейтингу також потрапили один седан, один кросовер, один мінівен та один хетчбек.

Лідером рейтингу став Toyota Land Cruiser – 16,3 відсотка японських позашляховиків залишаються на ходу, після 200 тисяч миль пробігу. Друге місце – знову в Toyota і знову в позашляховика. Toyota Sequoia має показник 11,2 відсотка. Замикає першу трійку Chevrolet Suburban, який помітно відстає від японських машин з показником 5,1 відсотка. Toyota також займає п'яте, шосте, восьме і дев'яте місця в рейтингу з моделями 4Runner, Avalon, Highlander і Tundra.

Загалом рубіж у 200 тисяч миль пробігу без серйозних відмов подолав лише один відсоток автомобілів з 11,8 мільйона машин, що потрапили в дослідження.