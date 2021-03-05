Эксперты американского портала iSeeCars проанализировали почти 12 миллионов автомобилей и определили модели, которые исправно работают, после пробега в 200 тысяч миль – 322 тысяч километров.
В списке самых надежных автомобилей, которые "живут" больше 200 тысяч миль оказалось 16 моделей, большинство из которых – внедорожники и пикапы.
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Внедорожники и пикапы составляют большую часть списка, при этом половину списка занимают машины марки Toyota. В рейтинг также попали один седан, один кроссовер, один минивэн и один хэтчбек.
Лидером рейтинга стал Toyota Land Cruiser – 16,3 процента японских внедорожников остаются на ходу, после 200 тысяч миль пробега. Второе место – снова в Toyota и снова в внедорожника. Toyota Sequoia имеет показатель 11,2 процента. Замыкает первую тройку Chevrolet Suburban, который заметно отстает от японских машин с показателем 5,1 процента. Toyota также занимает пятое, шестое, восьмое и девятое места в рейтинге с моделями 4Runner, Avalon, Highlander и Tundra.
В целом рубеж в 200 тысяч миль пробега без серьезных отказов преодолел лишь один процент автомобилей из 11,8 миллиона машин, попавших в исследование.
|Машины, которые исправно работают, после 200 тысяч миль пробега
|Рейтинг
|Модель
|% машин с пробегом более 200 тысяч миль
|1
|Toyota Land Cruiser
|16.3%
|2
|Toyota Sequoia
|11.2%
|3
|Chevrolet Suburban
|5.1%
|4
|Ford Expedition
|4.9%
|5
|Toyota 4Runner
|4.1%
|6
|Toyota Avalon
|3.9%
|7
|Chevrolet Tahoe
|3.9%
|8
|Toyota Highlander Hybrid
|3.8%
|9
|Toyota Tundra
|3.7%
|10
|GMC Yukon XL
|3.6%
|11
|Honda Ridgeline
|3.4%
|12
|GMC Yukon
|3.3%
|13
|Honda Odyssey
|2.9%
|14
|Toyota Tacoma
|2.8%
|15
|Lincoln Navigator
|2.6%
|16
|Toyota Prius
|2.6%
|Средний показатель для всех машин
|1.0%