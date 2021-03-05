Эксперты американского портала iSeeCars проанализировали почти 12 миллионов автомобилей и определили модели, которые исправно работают, после пробега в 200 тысяч миль – 322 тысяч километров.

В списке самых надежных автомобилей, которые "живут" больше 200 тысяч миль оказалось 16 моделей, большинство из которых – внедорожники и пикапы.

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Внедорожники и пикапы составляют большую часть списка, при этом половину списка занимают машины марки Toyota. В рейтинг также попали один седан, один кроссовер, один минивэн и один хэтчбек.

Лидером рейтинга стал Toyota Land Cruiser – 16,3 процента японских внедорожников остаются на ходу, после 200 тысяч миль пробега. Второе место – снова в Toyota и снова в внедорожника. Toyota Sequoia имеет показатель 11,2 процента. Замыкает первую тройку Chevrolet Suburban, который заметно отстает от японских машин с показателем 5,1 процента. Toyota также занимает пятое, шестое, восьмое и девятое места в рейтинге с моделями 4Runner, Avalon, Highlander и Tundra.

В целом рубеж в 200 тысяч миль пробега без серьезных отказов преодолел лишь один процент автомобилей из 11,8 миллиона машин, попавших в исследование.