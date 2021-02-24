На вид – это как новый Renault Sandero, однако несколько меньше. Зато электромобиль имеет очень вспыльчивый характер.

В Китае Renault City K-ZE стоит 8 600 долларов, а в Европе за него будут просить около 11 тысяч евро, то есть где-то 14 тысяч долларов. Первый такой привезли в Украину, в Одессу, где и прошел первый тест-драйв этого авто.

За эти деньги вы получите полноценный городской электромобиль, в котором качество сборки и материалов на современном уровне. Заводится ключом, как в обычных бензиновых авто и в салоне не сильно отличается от бюджетных Renault. Здесь цифровая панель приборов, большой экран мультимедиа, на котором очень четкая картинка – он может проигрывать фото и видео с флешки и показывать “картинку” с камеры заднего хода.

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Все, что здесь есть, работает на полную мощность. “Печка” сразу начинает дуть горячим воздухом, стеклоподъемники на всех дверях, причем работают очень быстро. Самое большое открытие Renault City K-ZE – это подвеска. Ведь обычно на маленьких авто ее делают жесткой. А здесь она мягкая и не гремит – очень комфортная.

Характеристики модели не впечатляют – электромотор имеет мощность всего 75 л. с. и крутящий момент 125 Нм. С ним авто может разгоняться до 105 км/ч. Батарея в автомобиле тоже небольшая – 27 кВт, производитель говорит, что на ней он проезжает 270 км. Но фактически зимой – вдвое меньше.

Смотрите первый видеообзор Renault City K-ZE в Украине:

Этот экземпляр Renault City K-ZE разберут на СТО, которое специализируется на электромобилях, и расскажут, из каких элементов он составлен.

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